Con 44 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones, el pleno del Congreso no aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años de la función pública al expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.

Tampoco se aprobó inhabilitar a la expremier Betssy Chávez y al exministro del Interior, Willy Huerta.

RESPALDO

Tras más de tres horas de debate, el pleno inició el debate.

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) recordó que el Tribunal Constitucional aclaró que el discurso de Castillo en 2022 fue para establecer un gobierno de facto.

Por su parte, Alejandro Cavero (Avanza País) aclaró que al exmandatario “se le acusó por ladrón y golpista”, por lo que rechazó el discurso de victimización.

La sanción contra Castillo no se aprobó aunque tuvo un respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y APP, entre otros grupos parlamentarios.

El caso contra Betssy Chávez solo recibió 54 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones; mientras que el informe contra Huerta logró 44 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones.

RECLAMO

Durante la sesión del pleno, el expresidente Castillo participó de manera virtual desde el penal de Barbadillo, en el que cumple la condena de 11 años 5 meses y 15 días.

Durante su intervención, Castillo Terrones apeló a la victimización.

“El pueblo me dio el poder y ustedes me lo quitaron porque no me sometí a sus intereses. Los que marquen botón verde son los que no querían que los don nadie lleguen a Palacio de Gobierno”, afirmó.

En otro momento, afirmó que lo podrán inhabilitar, pero “no podrán inhabilitar la voz del pueblo”.

A su turno, Raúl Noblecilla, abogado de Chávez Chino, siguió un discurso similar, bajo el argumento de que siempre hubo “racismo” y “clasismo” contra Castillo.

“No sé si compartir el dolor o tristeza del presidente Pedro Castillo, pero hay mucho optimismo luego de su secuestro de tres años”, sostuvo.