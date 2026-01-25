La severidad de la fiscalización al funcionario turno parece responder a simpatías políticas y favoritismos propias de cada congresista. Así lo confirman 24 parlamentarios, de tendencia izquierdista, que rechazaron vacar al presidente Pedro Castillo por sus clandestinas reuniones en la casa de Sarratea (Breña), en marzo del 2022, pero ahora buscan separar –no sin justificación– al dignatario José Jerí por sus encuentros, de similar índole, con un empresario chino en un chifa en San Borja.

Paralelismos

La moción de vacancia 2148/2022 abordaba más de un escándalo de presunta corrupción de Castillo (Caso Puente Tarata y Ascensos Irregulares en las Fuerzas Armadas). El más reciente, sin embargo, estaba relacionado a un despacho extraoficial, denunciado por Cuarto Poder, en el pasaje Sarratea del distrito de Breña. El caso estalló en noviembre del 2021.

El 20 de octubre de ese año, Castillo fue captado ingresando al domicilio a bordo de una camioneta junto a otras personas y rodeado de seguridad. También fue visto un vehículo de Mazavig SAC, que tenía como gerente al cuestionado empresario Zamir Villaverde. Este aseguró que “alquiló” cuatro veces un vehículo a Fray Vásquez, sobrino del presidente, debido a que se dedicaba a dicho rubro.

Al igual que su par chino Yang, cuyo chifa tuvo como visitante a Jerí, Villaverde sumaba antecedentes. En aquel entonces, registraba un caso por lavado de activos y, en noviembre del 2025, el Tribunal Constitucional le ordenó retirar los tres portones que, instalados por su empresa Villaverde Company, restringían el libre tránsito a residentes de la playa Los Lobos. Entre tanto, Yang ha sido implicado en el Caso Club de la Construcción, como un “soporte operativo y logístico” de empresas chinas que habrían burlado la ley en el marco de obras públicas, según un informe del Congreso.

Estos dos personajes también suman visitas a Palacio de Gobierno. Villaverde acumuló cuatro visitas, dos en agosto y dos en octubre de 2021, al secretario presidencial Bruno Pacheco. En tanto, Yang acudió en dos oportunidades, el 12 y 29 de diciembre del 2025, y el 5 de enero último. En su segunda visita se entrevistó por casi cuatro horas con Jerí.

Doble rasero

La vacancia contra Castillo fue rechazada, en marzo del 2022, con 54 votos en contra y 19 abstenciones. De esos 54, 24 son los ahora firmantes de las distintas seis mociones de censura y una de vacancia al cuestionado presidente Jerí (ver infografía). 18 legisladores obtuvieron una curul de la mano de Perú Libre (PL), otros tres con Juntos por el Perú (JP), dos con el Partido Morado y uno con Acción Popular.

Flavio Cruz, Pasión Dávila, Álex Flores, Margot Palacios, Alfredo Pariona, Wilson Quispe, Jaime Quito, Silvana Robles y Elías Varas (PL) firmaron 5 mociones de censura y la de vacancia. El patrón se repite con Ruth Luque, Roberto Sánchez y Sigrid Bazán (JP). Esta última dijo a Canal N que “no podemos tener a un presidente que, el día de las elecciones, ande encapuchado visitando las mesas de sufragio”. “La censura es lo que procede”, acotó tras recordar que este necesita menos votos que una vacancia. En su momento, no dijo nada de Castillo y su gorrito ingresando a Sarratea.

Flor Pablo y Susel Paredes (PM), en tanto, firmaron 5 mociones de censura a Jerí, pero solo la última apoya también la vacancia. El acciopopulista Carlos Zeballos fue el único en firmar las siete mociones.

En la Comisión de Fiscalización del Congreso, del 21 de enero, se registraron intervenciones de algunos de los firmantes. Pablo sostuvo que Jerí “tiene derecho de comer donde quiera, pero no se trata de una presencia inocua, sino que hubo un proveedor del Estado”. “Es un show de mentiras”, agregó. ¿Y lo de Castillo en Sarratea no merecía también su voto cuestionador?

Segundo Montalvo (PL), a su vez, increpó: “Un presidente de la república encapuchado para ir a comer ¿En qué parte del mundo se ha visto? Es lamentable, debe ser vacado”, aseveró. Otro caso de doble rasero y que no opinó lo mismo de Castillo.

Finalmente, los congresistas Héctor Acuña (Alianza para el Progreso), Luis Aragón, Edwin Martínez, Silvia Monteza y Juan Carlos Mori (Acción Popular) se abstuvieron de votar para vacar a Castillo y ahora apoyan censura a Jerí.

La relación de los congresistas que impulsan la censura o vacancia de José Jerí son los siguientes: