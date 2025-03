La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que su gobierno elaborará un proyecto de ley para establecer la expulsión definitiva de empresas extranjeras involucradas en actos de corrupción, norma que, además, les impedirá volver a operar en el país.

Asimismo, la mandataria aseguró que prohibirá el funcionamiento de compañías nacionales “corruptas”.

“En este gobierno la corrupción no se perdona, se castiga con energía”, enfatizó la jefa de Estado, quien advirtió que el impedimento alcanzará, incluso, a las empresas que pretendan operar con un nombre nuevo u otras maniobras.

“No más impunidad, no más pactos de silencio. No más empresas que han comprado gobiernos ni funcionarios que se vendieron. Los peruanos honestos no permitiremos negociaciones ofensivas con los corruptos, ni los dejará escapar tras acuerdos complacientes. Aquí no hay lugar para ladrones ni para traidores”, precisó, en alusión al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, impulsado por el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía.

ENCARGO

Durante la inauguración del colegio Felipe Huamán Poma de Ayala, en Lurigancho-Chosica, Boluarte precisó que el proyecto será elaborado por el Ministerio de Justicia.

“Un país digno no se arrodilla ante la corrupción, la enfrenta con decisión, con coraje y con leyes implacables”, resaltó Boluarte.

Añadió que esta iniciativa representa una buena noticia para las empresas honestas, pues muchas veces han perdido oportunidades frente a firmas que, mediante actos de corrupción, obtuvieron licitaciones fraudulentas.

En esa línea, Boluarte instó al Congreso a darle prioridad al proyecto cuando sea remitido a ese poder del Estado.