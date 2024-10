“Firmes, fuertes y unidos”, así calificó la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra a su gobierno, pese a los comentarios de un posible fin de su gestión antes del 2026. Esto último va en relación al mensaje que dio Vladimir Cerrón desde la clandestinidad señalando que Boluarte terminaría en el 2025.

“Esta presidenta que viene de los Andes, de Apurímac, de esa raza fuerte, los chancas, no se rinde. Nuestro Gobierno tampoco, continuamos aquí fuertes, firmes y unidos, así no les guste a algunos que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. Creo que es al revés, la fecha de caducidad políticamente hablando son de ellos que ya no tienen presencia política”, dijo durante la ceremonia de presentación de la aeronave ambulancia Beechcraft King Air 360C, en la Base Aérea Las Palmas (Surco).

En su discurso, destacó la relevancia de las Fuerzas Armadas en la defensa del país y el trabajo que vienen realizando en las zonas bajo estado de emergencia.

“En el objetivo de seguir fortaleciendo su capacidad operativa, presentamos el primer avión ambulancia de los dos que hemos adquirido para nuestra querida Fuerza Aérea. La FAP, la Marina y el Ejército cuentan con el respaldo total del Gobierno para continuar en esta lucha hasta alcanzar la victoria”, señaló.

La mandataria indicó que la aeronave operará desde la Base Aérea del Callao y estará asignada al grupo aéreo número 8 para atender las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, reveló que este avión fue comprado de manera directa a la fábrica en Estados Unidos. Y resaltó que no hubo ningún sol de coima, como suele -en sus palabras- darse en compras de esta índole.

Vladimir Cerrón sobre Dina Boluarte: “Su salida está prevista entre abril y julio del 2025″

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, sostiene que la salida de la presidenta de la República, Dina Boluarte, se daría el próximo año.

“Boluarte no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio de 2025, su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder. A los difuntos políticos no se les da consejos, sino que se les practica una necropsia para saber la causa del deceso, para que otros puedan aprender qué cosas insalvables te llevan a esa irremediable situación”, indicó en una entrevista para Cuarto Poder.

