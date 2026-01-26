La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este domingo que solicitó al Gobierno de Brasil custodiar su embajada y sedes diplomáticas en Perú, activando un mecanismo previsto en la Convención de Viena tras más de dos meses de ruptura bilateral. Brasil aceptó la petición con consentimiento del gobierno peruano.

“A solicitud del gobierno de México y con el consentimiento del Gobierno peruano, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano, de conformidad con los incisos b) y c) del artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, señaló la SRE en un comunicado.

La cancillería mexicana detalló que la representación incluye la custodia de las instalaciones de la embajada ubicada en el distrito de San Isidro, la residencia del jefe de misión, así como sus bienes y archivos. El gobierno brasileño confirmó que atenderá únicamente asuntos diplomáticos, no consulares ni económicos.

Cambio de bandera en San Isidro

El sábado, la Cancillería peruana informó que Brasil estaba a cargo de los asuntos diplomáticos mexicanos, aclarando que “al haberse roto las relaciones diplomáticas con México, este país tiene el derecho de solicitar que otro país se encargue de sus asuntos diplomáticos”. Medios locales difundieron imágenes del cambio de bandera mexicana por brasileña en la sede diplomática.

¿Por qué se dio la ruptura de relaciones diplomáticas?

En noviembre pasado, el gobierno de transición de José Jerí anunció la ruptura con México tras el otorgamiento de asilo político a la exprimera ministra Betssy Chávez. Ella se refugió en la embajada mexicana en Lima y días después fue condenada a 11 años y cinco meses de prisión por participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

La administración de Jerí interpretó la concesión de asilo como un acto inamistoso. El Congreso peruano declaró a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como persona non grata por su “inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú”. Chávez permanece en la embajada esperando el salvoconducto que le permita abandonar el país.

Precedente con Venezuela

En 2024, Brasil también asumió la representación de Perú en Venezuela después de que ambos países rompieran relaciones diplomáticas. Esto ocurrió tras el reconocimiento peruano al opositor Edmundo González Urrutia como presidente del país caribeño. Asimismo, Brasil custodió durante un tiempo la legación argentina en Caracas por la misma razón.

