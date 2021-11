El fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, reveló que durante la diligencia del Ministerio Público a Palacio de Gobierno el último viernes, el renunciante secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, no entregó su celular bajo el argumento de que no lo tenía en aquel momento.

“Se le solicitó (su móvil) pero indicó que no lo tenía en ese momento. Efectivamente, dijo que no lo tenía. Fue la respuesta que dio en ese momento, pero nosotros no nos limitamos a su respuesta, sino que hacemos varios actos de investigación”, dijo Tello a radio Exitosa.

Como se recuerda, Pacheco es investigado por supuestas presiones que habría ejercido sobre el jefe de la Sunat, Luis Vera, para pedir que favorezca a algunas empresas y personas jurídicas.

