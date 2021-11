Burla al país. El presidente Pedro Castillo y su ministro de Defensa, Wálter Ayala, optaron ayer por el camino más grotesco al hacer caso omiso a las serias denuncias por intromisión en los ascensos en las Fuerzas Armadas e hicieron como si nada hubiese pasado.

Muy suelto de huesos, anoche, Ayala dijo que continuaba en el cargo y que hoy iba a asistir a la Comisión de Justicia del Congreso, que lo ha citado.

Castillo se reunió por la tarde con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y luego recibió a Ayala. Juntos, escucharon las denuncias del retirado comandante general del Ejército José Vizcarra Álvarez y del comandante general de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro en la Comisión de Defensa del Parlamento.

Horas antes, en la Comisión de Constitución, Mirtha Vásquez había señalado ante el nuevo y más reciente escándalo del Gobierno que “quiero expresar nuestra preocupación. En este momento estamos tomando decisiones que comunicaremos en las próximas horas. Estemos atentos”.

Las palabras de la premier quedaron pintadas en la pared.

detalles. La mayor información del tema, ayer, provino del general de división Ejército Peruano (r) José Vizcarra, quien, en la Comisión de Defensa, narró que un edecán del ministro Ayala le enviaba mensajes para que atienda pedidos de ascensos.

Además, el propio Ayala le reclamó porque solo habían ascendido a dos coroneles y le dijo que “esto (el pedido de ascenso) es de arriba”.

Por ello, el 15 de octubre lo acompañó a Palacio pensando que se reuniría con el presidente pero grande fue su sorpresa cuando tuvo que conversar con Bruno Pacheco, secretario general de Palacio.

“Se dio una situación en que Bruno me dijo ‘esto se puede hacer’, el presidente tiene que escoger a su gente. Le dije que no era así”, contó Vizcarra.

Incluso, Pacheco le preguntó quién garantizaba que esos generales que asciendan serán leales al gobierno.

“Le dije que la lealtad es a la institución y a la nación. Me dijo ‘¿quién garantiza que usted va a continuar en el cargo?’”, reveló el militar.

Cabe precisar que las presiones eran para ascender a Carlos Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, pese a que estos no cumplían con los requisitos de ley.

En otro momento, Vizcarra relató que mientras conversaba con Walter Ayala y Bruno Pacheco le plantearon la idea de cambiar la ley para tener mayor posibilidad de actuar en el proceso (de ascensos).

“Les dije que eso estaba fuera de lugar. Ante mi posición firme, no les quedó otra que hacerme hablar con el presidente”, afirmó.

Posteriormente, el excomandante EP Vizcarra se reunió con el presidente Castillo y le explicó que no era posible realizar los dos ascensos.

“Me quedó escuchando atentamente. Me dijo ‘¿no podemos hacer nada?’. Le dije que podía sacar una resolución, pero le explique que tendría un impacto negativo en la institución”, sostuvo.

Finalmente, Vizcarra contó que Castillo le aseguró que respetaba su propuesta, por lo que no entiende el motivo de su remoción en el cargo.

Al final de la sesión, entregó las copias de las conversaciones de los WhatsApp que evidencian las presiones que intentaron realizar desde el lugar más alto del Poder Ejecutivo.

SIN AVISO

En la misma línea, el saliente comandante general FAP Jorge Chaparro, señaló que -hasta el momento- no conoce el motivo por el que fue pasado al retiro.

“Me di con la sorpresa de que fui pasado a la situación de retiro, como repito, para mí fue una sorpresa, para mi institución generó un desconcierto, nadie sabía. Preguntaban y yo no tenía respuestas”, manifestó.

Tras leer la resolución que anunciaba su salida, narró, se vistió de civil y fue por sus cosas a la oficina, pero recibió una llamada de la secretaria del ministro Ayala que lo convocaba a una reunión.

“Me entrevisté con el ministro y me dijo que no tenía conocimiento de las razones (de mi salida), me agradeció por los servicios y me retiré. Yo desconozco las razones, nadie me comunicó sobre mi pase a la situación de retiro”, agregó.

Cabe recordar que en el caso del excomandante FAP Chaparro se denunció que un general y dos coroneles quisieron influenciar en el proceso de ascenso. De acuerdo con una entrevista que ofreció, se buscó ascender al general Edgar Briceño y a los coroneles Carlos Castillo y Herbert Vilca.

“A mí me citó el ministro de Defensa a su despacho para indicarme sobre la posibilidad de ascender a estos oficiales, le dije que no tenían ninguna posibilidad”, comentó.

MUY FRESCO

Al respecto, anoche Ayala -que había puesto su cargo a disposición- minimizó la presentación de los excomandantes generales y aseguró que todo se trató de humo.

“Se ha estado vendiendo humo, no hay nada (...). No tengo miedo a dar la cara, pienso que todo el Perú se ha dado cuenta que se ha vendido humo”, dijo.

Incluso, aseguró que los comandantes generales defenestrados se habían metido en política y que había varias razones para destituirlos. Entre esas razones, señaló que no habían presentado los informes que se les pidió sobre temas logísticos y tampoco tuvieron operativo el avión presidencial.

Entre tanto, debido a la gravedad de los hechos, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) envió un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, con el objetivo de que se puedan iniciar un proceso de investigación contra los responsables.