El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, informó ayer ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso que su institución tiene abiertos 85 pedidos de nulidad de distinta naturaleza (14 parciales y 71 totales).

“Nulidad parcial es cuando se refiere a una mesa de sufragio, por ejemplo. Todas esas están y van a ser evaluadas con objetividad por los magistrados en primera instancia de los Jurados Electorales Especiales”, advirtió durante la sesión extraordinaria.

No obstante, Burneo precisó que los expedientes serán resueltos por el pleno del JNE luego de ser apelados.

“Pierdan cuidado que vamos a evaluar todas las incidencias, inclusive aquellas que corresponde a nulidad total del proceso, que algunas organizaciones políticas y también ciudadanos han solicitado y están siendo respondidas”, señaló ante los congresistas.

El magistrado subrayó que el marco jurídico fija causales expresas para estos casos.

“El Jurado Nacional de Elecciones no escatima seguir actuando con probidad y de acuerdo a su criterio de conciencia y garantizando el derecho al sufragio en todo momento”, afirmó, en respuesta a quienes cuestionaron la extensión de la jornada de votación al 13 de abril.

Burneo defendió la constitucionalidad de las decisiones adoptadas. “Hemos tomado las medidas como máximo ente electoral y también intérprete del marco normativo”, sostuvo.

¿Se puede dar la nulidad parcial de los comicios? Expertos como el constitucionalista Enrique Ghersi aseguran que sí.

Ello debido a que el retraso en la instalación de decenas de mesas de sufragio -algunas hasta las cuatro de la tarde- ocasionó que muchos electores de Lima, que tenían varias horas en espera, se fueran sin sufragar.

Ello generó un gran ausentismo y afectó a los candidatos Rafael López Aliaga y Jorge Nieto.

Según Burneo, el ausentismo en la capital superó en 6% las elecciones de 2021.

Fallas

El JNE acumula 24,867 incidencias a lo largo del proceso electoral. Burneo detalló que estas abarcan todas las etapas, desde la selección de miembros de mesa hasta el repliegue de actas.

“Tenemos los informes del repliegue y del despliegue del material electoral, los cuales pondremos en conocimiento de esta digna comisión con todas las pruebas y todo el detalle”, se comprometió.

Respecto de los equipos tecnológicos, Burneo señaló que el software STAE no presentó fallas el día de la votación.

“Lo que ha fallado no es el software el día de la votación, lo que ha fallado son las máquinas o los equipos que fueron utilizados en ese software”, explicó.

El JNE había advertido que las impresoras fallaban desde la tercera hoja e instó a la ONPE a retornar al sistema convencional, requerimiento que fue ignorado.