El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, expuso ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso que su institución identificó y reportó retrasos en el despliegue del material electoral dos días antes de los comicios del 12 de abril, sin recibir respuesta oportuna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La sesión fue convocada por el Parlamento para que el titular del JNE explicara las irregularidades registradas durante la jornada electoral.

La máxima autoridad del JNE, precisó que desde el 10 de abril, fiscalizadores de la insitución que preside estuvieron monitoreando las 217 rutas de despliegue de material electoral en Lima Metropolitana y levantaron actas sobre los retrasos registrados. Según inidicó, en cada momento en que se advirtieron demoras, la institución requirió a la ONPE acelerar las entregas pendientes.

Burneo, además subrayó que el problema no era la ausencia de las unidades de transporte contratadas por la ONPE, sino dificultades en el embalaje de la carga y la falta de personal suficiente para ejecutar la descarga del material. Sobre ese punto, el titular del JNE explicó ante los congresistas la secuencia de lo ocurrido durante esos días previos a la elección.

“Tenemos actas desde el 10 de abril donde fiscalizadores habían señalado que el material electoral tecnológico, computadoras, impresoras, entre otros, había sido puesto a prueba”, expuso.

Burneo aseguró que el 11 de abril la ONPE reportó que los inconvenientes con la empresa de transportes ya estaban superados, sin embargo, los fiscalizadores del JNE levantaron una nueva acta ese mismo día que registraba que el despliegue aún no se había completado. El titular del JNE añadió que la ONPE se comprometió a tener todo el material distribuido a más tardar a medianoche o las 2 a.m. del 12 de abril, compromiso que según su relato tampoco se cumplió.

Burneo subrayó ante los congresistas que la ONPE nunca alertó al JNE sobre las dificultades que enfrentaría durante el proceso de despliegue, y que la versión que recibieron de esa entidad fue siempre en sentido contrario.

“La ONPE nunca comunicó al JNE que iba a tener estas dificultades. Es más, todo lo contrario, dijo que ya las tenía solucionadas”, aseveró.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Problemas durante la jornada electoral

Burneo informó que el JNE contaba con información propia sobre la situación desde las primeras horas del 12 de abril, recogida por sus equipos de fiscalización desplegados en Lima Metropolitana, en el extranjero y a nivel nacional. El titular del JNE precisó que alrededor de 200 locales de votación en Lima no habían recibido el material electoral esa mañana, situación que llevó al pleno a evaluar las medidas disponibles.

Según el alto funcionario, a las 10 de la mañana del día de las elecciones el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se presentó ante el pleno del JNE para reportar la situación y pedir una ampliación del horario de instalación de mesas. El titular del JNE señaló ante la comisión que esa solicitud llegó cuando su institución ya tenía conocimiento propio de lo que ocurría en los locales de votación.

“Él garantizó que hasta las 14 horas se podía desplegar todo el material electoral. Incluso se comprometió a no utilizar la herramienta digital por las diferentes fallas que había tenido a nivel de instalación de los mismos”, indicó.

Sin embargo, durante los comicios se reportaron múltiples fallas y el sistema tecnológico continuó en uso pese a los problemas registrados, lo que agravó las demoras en la instalación de mesas a lo largo de la jornada.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Separa responsabildades

Burneo también explicó que la organización y el despliegue del material electoral corresponden de manera exclusiva a la ONPE, mientras que el JNE cumple una función de fiscalización, advertencia y rectoría del sistema electoral.

En ese punto, Burneo recordó que la ONPE incluso ha cuestionado históricamente la rectoría del JNE. Sus palabras ante los congresistas dejaron en claro la tensión institucional que existe entre ambas entidades.

“Cuando nosotros hemos dicho que somos agentes rectores, ellos han negado la rectoría del sistema electoral del Jurado Nacional de Elecciones en todo momento. Nuestra función de rectoría parte de fiscalización y dar lineamientos y disposiciones, pero ellos son autónomos en su función. Y la organización y despliegue del material electoral es responsabilidad exclusiva de la ONPE, no del Jurado, por si acaso”, aclaró.

El titular del JNE subrayó ante la comisión que no existen antecedentes de una situación de esta escala en el país y recordó que el JNE ha intentado, sin éxito, actualizar el marco normativo para este tipo de escenarios.

“Nunca en Lima Metropolitana y nunca en el país ha sucedido una situación como esta. No tenemos precedentes en el Jurado Nacional de Elecciones. Hemos presentado las propuestas normativas al Congreso de la República, hasta un código electoral hemos presentado, y hasta el momento está en archivo”, resaltó.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Cifras de ausentismo

El ausentismo registrado en las elecciones del 12 de abril alcanzó el 19,01% en Lima y el 23,76% a nivel nacional. Burneo comparó estos números con los de procesos anteriores, excluyendo el 2021 por las condiciones excepcionales de la pandemia, y señaló que en Lima Metropolitana la diferencia respecto al 2016 fue de entre cinco y seis puntos porcentuales, ya que en ese año el ausentismo limeño fue de poco más del 13%.

El titular del JNE realizó un llamado a la ciudadanía a mantener la confianza en el trabajo de la institución. En esa línea, enfatizó que el JNE continuará consolidando los reportes de todas las incidencias registradas para elaborar un informe final sobre lo ocurrido durante la jornada electoral.