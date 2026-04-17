Al término de su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se pronunció ante la prensa sobre la situación del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. El magistrado reconoció irregularidades graves en el manejo de la entidad y llamó a las autoridades competentes a actuar.

Burneo no pidió la renuncia inmediata del titular de la ONPE, pero resaltó la gravedad de lo ocurrido. El jefe del JNE planteó su posición personal y dejó la decisión en manos de otras instancias.

“Mi punto de vista es que existen serias irregularidades respecto del manejo y la función del ente encargado de la organización del proceso. Eso hace a que se tengan que tomar las medidas más radicales que correspondan, pero corresponde a las autoridades efectivas”, sostuvo.

Burneo informó que el JNE cuenta con evidencia fotográfica del traslado de actas en vehículos particulares sin rotulación oficial. El magistrado precisó que los fiscalizadores estuvieron presentes en ese momento y levantaron los informes correspondientes.

“Han sido transportadas en unidades que no han sido rotuladas o que correspondían a las unidades oficiales. Han sido transportadas subrepticiamente y las autoridades de la ONPE responsables deberán responder y hacer los descargos respectivos”, mencionó.

Roberto Burneo, presidente del JNE: El ausentismo se debe a diferentes razones. Esta vez se ha sumado la falta de despliegue. Muchas personas se han visto impedidas o desanimadas de ir a votar porque no estaba el material electoral ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/d4jdwZqqp6 — Canal N (@canalN_) April 17, 2026

Denuncias presentadas

Desde el 12 de abril, el JNE notificó a la Contraloría, el Ministerio Público, la JNJ y la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios sobre las irregularidades detectadas. El procurador del JNE, de manera autónoma, formalizó denuncias contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE.

Burneo aclaró ante los medios que esa decisión fue tomada de forma independiente por el procurador. Sus palabras fueron que las investigaciones “determinarán las responsabilidades administrativas, penales y eventualmente civiles”.