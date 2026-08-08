La diputada Indira Huilca Flores presentó el 04 de agosto una proposición legislativa que modifica los reglamentos del Congreso y de la Cámara de Diputados para establecer la presencialidad como regla del trabajo parlamentario.

La iniciativa lleva las firmas de José Marcelo Salazar, César Holguín Loaiza, Harvey Colchado Huamaní y Marleny Arminta Valencia, todos de la bancada de Ahora Nación.

Sustento

El proyecto modifica el artículo 27 del Reglamento del Congreso y el artículo 26 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que solo obliga a los parlamentarios a “participar” en sesiones sin precisar la modalidad.

En ese sentido, la propuesta restringe la modalidad virtual a solo dos supuestos: licencia por viaje fuera de Lima y licencia por enfermedad.

“Si bien es cierto se adecuó (la virtualidad) durante la pandemia, hemos seguido teniendo sesiones virtuales hasta el último día”, explicó Huilca a RPP Noticias.

La iniciativa documenta episodios de ausentismo verificados por la prensa. Por ejemplo, en junio de este año, nueve comisiones sesionaron con una tasa de presencialidad muy baja.

Reacción

Al respecto, el presidente del Congreso, Miguel Torres, ha señalado que la propuesta deberá ser debatida e hizo una “reflexión” ante la prensa.

“Los avances tecnológicos nos permiten ser más eficientes para poder desarrollar nuestra labor. Más allá de tener a una persona presente físicamente o no, lo que yo quiero ver es cuál es el resultado de su gestión”, opinó en contra de la iniciativa.

Torres señaló que el proyecto tiene que ser revisado por el Senado y la Cámara Baja.

“Alrededor del mundo, lo que ustedes van a ver es que los distintos parlamentos ejecutan sus funciones no necesariamente de manera presencial”, indicó Torres tratando de justificarse.