El Servicio de Administración Tributaria de Piura (SATP) realizará este viernes 11 de setiembre el remate público de tres inmuebles embargados por deudas acumuladas de impuesto predial y arbitrios municipales. La subasta corresponde a la tercera convocatoria del presente año y tiene como finalidad recuperar las obligaciones tributarias pendientes.

Los inmuebles que serán sometidos a remate corresponden a viviendas y predios de uso comercial e industrial, ubicados en distintos sectores de la ciudad. Entre ellos se encuentran un predio ubicado en la Mz. U, lote 23, del asentamiento humano 18 de Mayo; otro situado en la Mz. 234-239 de la Zona Industrial; y un inmueble ubicado en la Mz. B, lote 9-B, de la urbanización San Eduardo.

El ejecutor coactivo del SAT Piura, abogado Martín Cevallos, explicó que el remate público constituye la última etapa del procedimiento de cobranza coactiva y se aplica únicamente luego de haberse agotado las acciones previstas por ley.

“Los contribuyentes fueron notificados oportunamente en sus domicilios fiscales y recibieron reiteradas invitaciones para regularizar sus obligaciones. Incluso, antes de iniciar la cobranza coactiva, se les brindaron facilidades de pago para evitar el embargo y posterior remate de sus bienes”, precisó.

Para participar en el remate, los interesados deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico y acreditar el pago previo del 10 % del valor de tasación del inmueble por el que desean postular. Este monto podrá ser cancelado en efectivo o mediante cheque de gerencia emitido a nombre de la Municipalidad Provincial de Piura.

El remate se iniciará a las 9:30 a. m. y se desarrollará en el depósito del SAT Piura, ubicado en la calle Cusco N.° 1051, a espaldas de la sede principal de la institución.

El SAT Piura recordó que la cobranza coactiva se inicia cuando el contribuyente no regulariza sus obligaciones tributarias pese a las notificaciones y facilidades de pago otorgadas. Por ello, exhortó a los ciudadanos que mantienen deudas pendientes a ponerse al día oportunamente y evitar medidas como el embargo y posterior remate de sus bienes.