De acuerdo al boca de urna elaborado por Datum Internacional, las Elecciones Generales 2026 dejaron ayer ajustadas proyecciones sobre qué candidatos competirían con Keiko Fujimori (16.5%), de Fuerza Popular, en la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

En la pugna se encuentran Rafael López Aliaga (12.8%), Jorge Nieto (11.6%) o Ricardo Belmont (10.5%), candidatos de Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno o el Partido Cívico Obras, respectivamente.

Estos candidatos lideran las preferencias en unos comicios estuvieron marcados por el retraso al instalar las mesas de votación, en Lima Metropolitana, y la postergación –conocida horas después– de las mismas.

Correo conversó al respecto con los analistas políticos Alexandra Ames, Jeffrey Radzinsky y José Carlos Requena. ​A cada uno de ellos se le consultó lo siguiente:

1) ¿Qué candidato tiene más opciones en segunda vuelta?

2) ¿Cuáles son los efectos de una nueva composición en el Congreso?

3) ¿Los retrasos al instalar las mesas de votación afectaron los resultados?

RESPUESTAS

Jeffrey Radzinsky Buchuk, consultor en asuntos públicos y especialista en campañas electorales.

1. “Evidentemente son segundas vueltas distintas según quién pase. Si pasa Keiko Fujimori con López Aliaga, son candidatos que en Lima comparten un electorado en común. Pero fuera de Lima, Fujimori tiene un voto mucho más uniforme, por lo que López tendría que capturar muchos más votos en la otra orilla”.

2. “El próximo presidente electo debe buscar acuerdos políticos en el Parlamento, porque de lo contrario va a ser difícil gobernar. Van a haber 6 partidos en la Cámara de Senadores, y posiblemente un séptimo en la Cámara de Diputados, el que gane necesariamente va a tener que buscar acuerdos, más explícitos o implícitos”.

3. “Por las tendencias y la composición del voto, quienes más perdieron ahí fueron Nieto y RLA. Nunca podremos hacer un análisis contrafáctico certero. Lo que sí hay que decir con claridad es que, estando los miembros de mesa, es inadmisible que el material electoral no haya llegado a tiempo. Eso no debe volver a ocurrir”.

José Carlos Requena, analista político y magister en Humanidades por la North Carolina State University (NCSU).

1. “Dependerá de quién acompaña a Keiko Fujimori en segunda vuelta. Los escenarios más favorables para una victoria suya son los representados por RLA y Sánchez, candidaturas claramente extremas a uno y otro lado del espectro político. Pero en el caso Nieto y de Belmont es un escenario algo más incierto”.

2. “A estas alturas, Fuerza Popular tendrá un rol relevante, al contar con al menos 20 a 22 escaños en el Senado. Todo lo que venga en materia de gobernabilidad dependerá del tono que se le imprima a la campaña de segunda vuelta, si estará marcada por odios irreconciliables o denuncias serias de fraude”.

3. “No creo que la situación de estas mesas signifique un daño irreparable. La solución se está canalizando a través de las decisiones de las autoridades electorales y, además, está dentro de las proporciones que históricamente han presentado este tipo de contiendas. Lo que sí se daña es la confianza”.

Alexandra Ames, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Científica del Sur.

1. “Keiko Fujimori es quien más segura está de pasar a la siguiente contienda, pero la pregunta sigue siendo la misma de hace varios días: aún no sabemos con quién. Tenemos un empate técnico estadístico cuyas diferencias están dentro del margen de error, por lo que sería muy irresponsable afirmar quién pasa a segunda vuelta y, peor aún, pronosticar quién será presidente”.

2. “Definitivamente vamos a tener un presidente sin mayoría en el Congreso. Va a depender de que quienes sean elegidos al Parlamento tengan dotes democráticas para hacer consensos y trabajar una sola agenda con el Ejecutivo para sacar adelante al país”.

3. “Estos incidentes han generado mucho malestar y son inaceptables. Si bien en las elecciones pasadas Castillo ganó por aproximadamente 50 mil votos, asumir que los que no votaron podrían cambiar los resultados es un análisis estadísticamente inválido, porque se tendría que suponer que todos ellos tenían la intención de votar por un solo candidato, y esto no necesariamente es así”.