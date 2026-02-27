El 17 de febrero, Adrián Villar (21) atropelló a la deportista Lizeth Marzano en San Isidro, se dio a la fuga y la dejó morir en la calle.

Por ahora, cumple detención preliminar por tres días mientras avanzan las investigaciones.

El reciente hecho pone en el mapa la necesidad de poner en el foco la seguridad vial, para salvaguardar la vida de los peatones, pasajeros y conductores.

Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, en promedio, una persona muere cada tres horas en el Perú por accidentes de tránsito.

Muertos por accidentes de tránsito en el 2025. (Infografía: Diario Correo)

CIFRAS

En año 2025, se registraron 2979 muertes por accidente de tránsito en el país (ver infografía).Es decir, ocho muertes por día, un deceso cada tres horas.

El mayor número de decesos bajo esa causal se reportó en Lima (620), seguido de las regiones de Puno (318), Arequipa (231), La Libertad (207), Cusco (197) y Piura (158).

De acuerdo a los meses en que ocurrieron las muertes por los accidentes, el número de muertos se registró de la siguiente manera: Enero (238), febrero (214), marzo (220), abril (213), mayo (252), junio (230), julio (288), agosto (260), setiembre (239), octubre (259), noviembre (276) y diciembre (290).

Por otro lado, el número de siniestros de tránsito ocurridos a nivel nacional en el 2025 fue de 80,225 en el que estuvieron involucrados 108,737 vehículos, lo que dejó como resultado a 49,881 personas lesionadas.

De acuerdo con datos de la Policía, el principal motivo del siniestro de tránsito ocurrió por imprudencia del conductor (23,711), seguido del exceso de velocidad (17,591).

Además, se reportó a 4679 siniestros producto de la ebriedad del conductor, así como 1983 por invasión del carril, es decir, por una maniobra no permitida.

Según la clase de siniestro, se tiene que 36,045 fue producto de un choque, 12,146 de un despiste, 9069 por un choque con fuga, 9041 por atropello, entre otros.

Casi 50 mil personas resultaron lesionadas en el Perú producto de accidentes de tránsito. Foto: GEC.

RECIENTE

En lo que va del año 2026 se han registrado 230 muertes por accidentes de tránsito solo en el mes de enero, una cifra similar a la del 2025.

Los decesos fueron registrados en las regiones de Pasco (2) Apurímac (2), Áncash (3), Ayacucho (3), Cajamarca (3), Loreto (3), Ucayali(4) Madre de Dios (5), Tacna (6)Huancavelica (7) Callao (8) y Lambayeque (9).Además en Ica (10), Huánuco (11), Junín (11),Cusco (12), San Martín (12), Arequipa (13), Piura (14), La Libertad (15), Puno (23) y Lima (54).

Mientras que en febrero de este año se registraron 242 muertes productos de accidentes de tránsito.

Estas ocurrieron en las regiones de Moquegua (1), Huancavelica (2), Callao (2), Amazonas (3), Ayacucho (3), Tumbes(3), Ucayali (3), Cajamarca (3), La Libertad (4), Loreto (4), Madre de Dios (5) y Tacna (5).

También en las regiones de San Martín (9), Huánuco (9), Áncash (9), Cusco (10), Ica (10), Junín (10), Apurímac (10), Arequipa (12), Lambayeque (13), Piura (22), Puno (24) y Lima (66).

Es decir, que también se registraron ocho muertes por día, una cada tres horas. Por lo tanto, la situación no ha cambiado.

Causales de los siniestros de tránsito en el 2025. (Infografía: Diario Correo)

ANÁLISIS

Para Alonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, existen tres motivos principales por los que ocurren siniestros en el Perú.

El primero está relacionado a la valla que pone en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la entrega de brevetes.

“Las licencias de conducir se regalan. Las empresas que toman los exámenes lo hacen en un circuito cerrado y no en la vía pública donde hay tráfico”, indicó.

Por eso, recomendó que el MTC establezca evaluaciones de conducción con simuladores, con el objetivo de que aquellos que aspiren a tener una licencia, vivan situaciones reales.

En diálogo con Correo, señaló que el examen escrito tiene preguntas técnicas, pero no preguntas de conducción vinculadas a situaciones que enfrentará el conductor.

“Si le preguntas a una persona cómo tiene que ingresar a un óvalo, nadie tiene idea, porque no te hacen preguntas reales o cómo actuar en situaciones de lluvia o similares”, agregó.

El segundo motivo de los siniestros es la escasa fiscalización que existe de parte de las autoridades.

“Hay dos tipos de infracciones, las que colocan los inspectores y las que coloca la Policía. Si revisamos, el 90% fueron colocadas por inspectores, es decir, la Policía no está haciendo su trabajo”, indicó.

En ese sentido, mencionó que esto podría deberse a falta de presupuesto o personal. Sin embargo, dijo que puede utilizarse tecnología para fiscalizar.

“Se debe incrementar la fiscalización electrónica”, dijo.

Además, recordó que existe un proyecto para mejorar la semaforización en Lima con el objetivo de intervenir más de 400 semáforos en las intersecciones con cámaras de fiscalización.

Flórez Mazzini mencionó que las autoridades locales tienen que estar pendientes de la semaforización.

Por otro lado, explicó que el tercer punto está relacionado a la imposición de multas, esto debido a que existen multas exorbitantes que podrían alcanzar el sueldo mínimo vital del Perú.

“Se debe poner una gradualidad en las sanciones. Hay países donde las mutas se colocan según las situaciones. Por ejemplo, si pasas de velocidad te cobran una multa de 50 soles, pero conforme te vas excediendo, si llegas a duplicar la velocidad, te quitan la licencia. La sanción es más severa”, precisó.