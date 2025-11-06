Los precandidatos presidenciales Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alfonso López Chau de Ahora Nación, participarán en el bloque electoral que realiza el CADE Ejecutivos 2025.

Ambos aspirantes al sillón de Pizarro estarán presentes en el foro empresarial que tiene hoy su último día de actividad, a fin de exponer sus propuestas con miras a las Elecciones Generales 2026.

López Aliaga junto a su plancha presidencial con la que tentará las próximas EG2026. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec).

DETALLES

El bloque electoral del CADE Ejecutivos 205 se llama “Elegir con responsabilidad” e iniciará a partir de las 9:00 a.m.

De acuerdo con el cronograma, el primer precandidato en presentarse será Rafael López Aliaga, posteriormente, hará lo mismo Alfonso López Chau.

Los expertos en materia política Alfredo Bullard, Marisol Guiulfo, Pablo Bustamante, Liliana Rojas - Suárez, Carlos Gálvez y Aldo Mariátegui.

Cabe recordar que el foro empresarial invitó originalmente a seis candidatos presidenciales por su preferencia en votación en las últimas encuestas: Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, encabeza el promedio con 10,7% de intención de voto; le siguen Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (7%); Mario Vizcarra, de Perú Primero (5,3%); Carlos Álvarez, de País para Todos (4,8%); Alfonso López Chau, de Ahora Nación (1,8%); y César Acuña, de Alianza para el Progreso (1,8%). Sin embargo, solo Rafael López y Alfonso López Chau aceptaron la invitación.

