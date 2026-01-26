La última encuesta nacional de Datum Internacional revela que la aprobación del presidente José Jerí cayó 10 puntos porcentuales en enero, pasando de 51% a 41%.

El retroceso en el respaldo ciudadano ocurre en un contexto de cuestionamientos públicos por reuniones privadas del mandatario con empresarios chinos que tendrían intereses con el Estado, realizadas fuera de los canales institucionales formales.

Rechazo mayoritario a reuniones privadas con empresarios

Datum consultó a los encuestados sobre la gravedad de que el presidente mantenga reuniones privadas con empresarios vinculados al Estado. Los resultados muestran una percepción ampliamente negativa:

53% considera que es muy grave

considera que es 28% lo califica como grave

En conjunto, el 81% de la población cree que este comportamiento presidencial es grave o muy grave, reflejando una fuerte demanda ciudadana de transparencia en el ejercicio del poder.

Dudas sobre la eficacia de los operativos en cárceles

Desde el inicio de su gestión, el presidente Jerí ha impulsado operativos en centros penitenciarios como parte de su estrategia contra la inseguridad ciudadana. No obstante, la encuesta evidencia escepticismo sobre sus resultados:

62% de los peruanos considera que los operativos no han sido eficientes

de los peruanos considera que los operativos 33% cree que sí han tenido un impacto real en la reducción de la inseguridad

Estas cifras sugieren una brecha entre las acciones anunciadas por el Ejecutivo y la percepción ciudadana sobre su efectividad.

Lectura política de los resultados

Los datos de Datum Internacional reflejan una pérdida sostenida de confianza en el presidente José Jerí, impulsada por dos factores clave:la falta de transparencia en sus reuniones privadas y la percepción de ineficacia en las políticas de seguridad.

El escenario plantea un desafío político para el Ejecutivo, que enfrenta una ciudadanía cada vez más crítica y atenta a la rendición de cuentas.