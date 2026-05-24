Agentes de la PNP desarticularon a la presunta banda criminal “Nueva Generación Los Karma”, dedicada a la extorsión y el tráfico ilícito de drogas en la provincia de Trujillo. Los operativos se ejecutaron simultáneamente en los distritos de La Esperanza y Huanchaco.

Tres presuntos integrantes de la organización cayeron y fueron identificados como J. A. V. (51), alias “Tía Jesi”; E. Z. A. (19), alias “Negro Ewduar”; y W. C. G. (19), alias “Chiquio Jack”. Los tres habrían formado parte de la estructura criminal dedicada a amenazar víctimas y comercializar sustancias ilícitas en la zona.

Las investigaciones se iniciaron con la denuncia de una ciudadana que recibió mensajes extorsivos vía WhatsApp, donde los acusados le exigían el pago de 25 mil soles bajo amenazas directas contra ella y su familia. A partir de la denuncia, la unidad policial inició el trabajo de inteligencia que terminó con las capturas.

Durante los registros domiciliarios, los efectivos policiales incautaron equipos celulares, una computadora portátil, un vehículo, sustancias ilícitas y una balanza electrónica presuntamente usada para la distribución de droga.

Esta captura se suma a la lucha contra la extorsión. Según la PNP, entre el 1 de enero y el 23 de mayo de 2025 se registraron 11 118 casos por este delito; en el mismo periodo de 2026, la cifra cayó a 5 913.