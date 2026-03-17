La Policía de Carreteras detuvo en Piura a David More Calderón, presunto implicado en el crimen de Andrea Vidal Gómez, extrabajadora del Congreso asesinada en diciembre de 2024.

Captura

La intervención se produjo en la víspera, cuando agentes policiales advirtieron que el sujeto conducía con actitud sospechosa al notar la presencia de un patrullero en la carretera Panamericana Norte.

Durante la verificación de identidad, los policías confirmaron que More Calderón tenía una orden de requisitoria vigente por el presunto delito de homicidio calificado, emitida por el Juzgado de La Victoria, como parte de las investigaciones por el ataque que acabó con la vida de la joven.

Posteriormente, fue trasladado a una dependencia policial para el control de identidad y las diligencias de ley correspondientes.

Implicancia

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el detenido estaría relacionado con la logística del crimen, pues habría gestionado una placa clonada (F9K-652) que recogió en la Cámara de Comercio de Piura y que fue colocada en el vehículo presuntamente utilizado por los atacantes para realizar el seguimiento de las víctimas antes de perpetrar el asesinato.

Hasta el cierre de esta edición, el intervenido permanecía bajo custodia policial y a la espera de ser trasladado a la sede de la Dirincri en Lima, por disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria.

Vidal y APP

A más de un año del asesinato de la extrabajadora parlamentaria, aún no se han esclarecido las motivaciones del atentado.

El caso continúa en investigación del Ministerio Público, que busca identificar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales del homicidio.

No obstante, diversas investigaciones periodísticas señalaron que Vidal habría estado vinculada a una presunta red de prostitución que operaba en el Congreso, cuando el Parlamento era presidido por Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP).

Incluso, se indicó que la fallecida habría captado a jóvenes que posteriormente integrarían la organización presuntamente liderada por Jorge Torres Saravia, entonces jefe de la Oficina Legal del Legislativo.

Torres Saravia trabajó previamente con el secretario ejecutivo de APP, Luis Valdez, en el Gobierno Regional de La Libertad. Fue jefe de Ejecución Coactiva y luego gerente en áreas vinculadas a inversiones.

Otro incidente

Un informe de Perú21 reveló que, el 23 de febrero de 2020, Vidal protagonizó un altercado con la esposa de Luis Felipe Luna Morales, hijo del actual candidato presidencial José Luna (Podemos Perú), durante una reunión social.