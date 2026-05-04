La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, presentó un oficio al Consejo Directivo del Congreso para rechazar una modificación al dictamen que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, que estipula que personas inhabilitadas para la función pública no pueden ejercer cargos en colegios profesionales.

El oficio señala que el párrafo fue insertado en medio del debate, sin deliberación, y votado dos minutos después.

El gremio alega que esta disposición afectaría a Espinoza por su inhabilitación de 10 años impuesta en el Parlamento al infringir una ley que regula el rol operativo de la Policía.