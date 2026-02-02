La gobernadora regional del Callao interina, Edita Vargas, anunció este domingo que no se permitirá que Ciro Castillo retome sus funciones este lunes 2 de febrero, pese a que la justicia anuló la orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra. La funcionaria solicitó garantías para su vida y pidió apoyo especial de la Policía Nacional ante información de que el exgobernador intentaría ingresar a la fuerza a la sede del Gobierno Regional.

Durante una conferencia de prensa, Vargas explicó que corresponde al Consejo Regional evaluar la situación actual de Castillo Rojo antes de autorizar su retorno al cargo, considerando que afronta una investigación por presunta organización criminal.

Gobernadora regional interina ofreció una conferencia de prensa para explicar el futuro de la institución ante la revocatoria de prisión preventiva contra Ciro Castillo.

Retorno en manos del Consejo Regional

La gobernadora interina precisó que Castillo no puede retomar automáticamente sus funciones, ya que su salida del cargo no fue por licencia o viaje, sino por hechos relacionados con investigaciones judiciales.

“El señor no se ha ido de licencia o viaje, se ha ido por hechos que todos conocemos: él está en este momento como prófugo de la justicia, no se ha presentado en ningún momento (ante las autoridades). Entonces, creo que se debe proceder correctamente dirigiéndose a los consejeros regionales para que ellos puedan asumir la responsabilidad penal, civil y administrativa para que vuelva a ingresar al Gobierno Regional. Si se le permite ingresar nuevamente, puede acabar con toda la documentación que se necesita para la investigación”, explicó Vargas.

La funcionaria subrayó que el Consejo Regional debe determinar si es válido que Castillo vuelva a su cargo considerando las investigaciones en curso por presuntamente integrar una organización criminal.​

Solicita protección ante amenazas

La funcionaria reveló que ha recibido información sobre la posible llegada de Ciro Castillo este lunes con intención de ingresar de manera prepotente a la sede del Gobierno Regional. Por ello, solicitó apoyo especial a la Policía Nacional del Perú.

“Tengo medidas de protección frente a la persona que va a venir el día de mañana. Refieren que va a venir en forma prepotente con un grupo de personas para ingresar en forma abusiva aquí. (Se pidió) al jefe de la Región Policial del Callao y también a la Fiscalía de turno para que el día de mañana venga y pueda apaciguar la situación porque esto no es la casa de nadie, esta es la casa de la población del Callao”, exclamó la gobernadora interina.

En ese contexto, Vargas coordinó con la Región Policial del Callao y con la Fiscalía de turno para que estén presentes este lunes con el fin de preservar el orden institucional y evitar incidentes en la sede gubernamental.​

Como se recuerda, Ciro Castillo afronta desde diciembre pasado una investigación por presunta organización criminal y colusión agravada, acusado de integrar la banda denominada “Los Socios del Callao”.

Según la Fiscalía, los miembros de dicho grupo habrían aprovechado sus cargos para otorgar contrataciones de personal en el Gobierno Regional por montos iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias, evitando los procesos de selección establecidos por ley.

Corte anuló prisión preventiva

El pasado 30 de enero, la Corte Superior de Justicia del Callao resolvió eliminar la prisión preventiva de Castillo Rojo y de César Edilberto Arango Huaringa, técnico en tesorería del GORE del primer puerto. Se declaró fundada en parte la apelación presentada por la defensa de la autoridad regional, quien actualmente se encuentra como no habido.​

En su lugar, se le impuso comparecencia con restricciones, además del impedimento de salida del país por un plazo de 24 meses. También deberá pagar una caución de 20,000 soles.

La situación mantiene en tensión al Gobierno Regional del Callao, a la espera de la decisión del Consejo Regional y del desarrollo de los acontecimientos este lunes.