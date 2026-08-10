En la primera semana de agosto, diputados de diferentes bancadas ya presentaron con el objetivo de corregir leyes del anterior Congreso.

De acuerdo con información revisada por Correo, son cuatro de las ocho iniciativas que ya están en la cancha de la Cámara de Diputados

Se trata de propuestas de las bancadas de Ahora Nación (2), Juntos por el Perú (1) y Buen Gobierno (1).

LAS PROPUESTAS

El diputado César Holguin (Ahora Nación) presentó una iniciativa el 4 de agosto para derogar 10 leyes denominadas “leyes procrimen”.

Hay una iniciativa en el mismo sentido que fue presentada por la diputada Catherin Palomino de Juntos por el Perú (JP).

Holguin también presentó un proyecto para derogar la ley que establece que los militares que cometan delitos en prevención e investigación sean juzgados por el fuero militar policial.

Finalmente está la iniciativa de la diputada Rossana Alayza del Buen Gobierno, quien planteó derogar la Ley 32645, una norma que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

“El arte no puede depender de un título ni estar sujeto a controles que puedan limitar la creación”, escribió en redes la diputada.

Cuando los artistas alzan la voz, hay que escucharlos. Por eso, presenté mi primer Proyecto de Ley como diputada para derogar la Ley 32645.



El arte no puede depender de un título ni estar sujeto a controles que puedan limitar la creación. Nuestro deber es proteger la cultura,… pic.twitter.com/n22sqZLKXX — Rossana Alayza (@rossanaalayza) August 8, 2026

SUMAS

Por otro lado, Indira Huilca (Ahora Nación) presentó una iniciativa para establecer la presencialidad en en el Congreso; Marleny Arminta (Ahora Nación) propuso que la validez del carné universitario de pregrado o posgrado de universidades públicas y privadas, sea por dos años.

Finalmente, Víctor Piñan (Obras) presentó una iniciativa para cerrar el vacío de reelección encubierta.

Su proyecto de ley plantea que los alcaldes no podrán ser candidatos a elecciones municipales, esto incluye otros cargos como el de regidor.