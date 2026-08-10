Aunque el IV Corso Descentralizado y IX Concurso de Saya-Caporales, Morenadas, Tinkus y Tobas estaba programado para las 11 de la mañana, un ligero retraso prolongó la expectativa de cientos de personas que aguardaban el paso de las comparsas, hasta que la música finalmente marcó el inicio de la fiesta.

Con los primeros danzarines en la Av. Bicentenario de Cerro Clorado llegó también el entusiasmo. Caporales, sayas, morenadas, tinkus y tobas avanzaron entre trajes llenos de color y coreografías que arrancaron aplausos a los asistentes, quienes siguieron cada presentación durante varias horas. La jornada, organizada como parte de las actividades por el 486 Aniversario de Arequipa, terminó después de las 2 de la tarde.

Los colores de las vestimentas, el sonido de las bandas y el movimiento de las comparsas convirtieron el recorrido en una verdadera postal festiva. A cada paso, las agrupaciones buscaban destacar ante el público y el jurado, mientras los asistentes respondían con aplausos. La entrega de algunos regalos también sumó momentos de alegría entre las familias que acudieron a disfrutar del espectáculo.

Fueron 36 delegaciones las que participaron en los dos agrupamientos, entre agrupaciones folklóricas, instituciones, empresas privadas y municipalidades. La variedad de participantes permitió que distintas expresiones culturales compartieran un mismo escenario y que la celebración no se limitara a una sola danza, sino que mostrara parte de la diversidad que caracteriza a las festividades arequipeñas.

Entre las instituciones presentes estuvieron las municipalidades de Cerro Colorado y Yura, por la cercanía de sus jurisdicciones con el lugar del recorrido. El alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera, acompañó la actividad, mientras que la alcaldesa de Yura, Mirtha Ruelas, no asistió. Sin embargo, hubo otras presencias que no pasaron inadvertidas entre el público.

GANADORES

Tras las presentaciones y la evaluación de las agrupaciones, la A.C. Caporales Centralistas Puno - Filial Arequipa obtuvo el primer lugar. La Asociación Folklórica Caporales Victoria - Filial Arequipa ocupó el segundo puesto, mientras que Caporales Huáscar Perú quedó tercero.

Gran Morenada Central completó los cuatro primeros lugares y se quedó con la cuarta posición. Así terminó la parte competitiva de una jornada que, durante varias horas, tuvo a los danzarines como protagonistas y permitió al público disfrutar de diferentes ritmos y expresiones culturales en un mismo recorrido.

Cabe precisar que las cuatro agrupaciones que ocuparon los primeros lugares participarán el próximo 15 de agosto en el tradicional Corso de la Amistad, que se desarrollará en la avenida Independencia. Allí volverán a encontrarse con el público arequipeño, esta vez en una de las actividades centrales de las celebraciones por el aniversario de la ciudad.