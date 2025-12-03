Ayer por la mañana, el Perú despertó con la noticia de que Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial del partido Libertad Popular, sufrió un atentado.

El expremier Pedro Cateriano, candidato a la primera vicepresidencia en esa agrupación, fue el encargado de anunciar el grave hecho: “Atacaron a balazos a Rafael Belaunde”.

Todo ocurrió cuatro días después de que Percy Ipanaqué, precandidato a diputado por Piura por Juntos por el Perú, fuera asesinado a balazos mientras conducía su vehículo.

Rafael Belaúnde Llosa es el único precandidato presidencial de Libertad Popular. (Foto: César Bueno)

ALARMA

Con velocidad, las fotografías de el interior del vehículo con los tres impactos de bala se viralizaron.

Además, el precandidato presidencial se tomó una fotografía desde la parte posterior del vehículo.

En la imagen, aparece con una camisa blanca y con rastros de sangre en el rostro y en la parte derecha de la prenda.

El partido emitió un pronunciamiento para condenar el atentado contra su líder.

La agrupación señaló que los hechos, el motivo y los posibles autores del hecho están en investigación.

“Por lo que pedimos que, al respecto, la opinión pública mantenga la tranquilidad necesaria para poder dar con los responsables. Rafael está recuperándose y asegurándose de que su entorno inmediato esté fuera de todo peligro”, se lee en el comunicado.

Además, Libertad Popular dejó en claro que no le tiene miedo a los autores del crimen.

“Rafael y el partido seguirán enfrentándose a las mafias de todo tipo hasta hacerles desaparecer. Esto no nos va a amilanar. Se vienen momentos muy difíciles. Estamos preparados par hacerles frente”, indicó el partido.

Políticos rechazaron el atentado contra Rafael Belaunde. (Infografía: Diario Correo)

LOS HECHOS

Al respecto, el comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, detalló que el precandidato a la Presidencia se encontraba supervisando terrenos de su propiedad en Cerro Azul, en la provincia limeña de Cañete, una actividad que realiza de dos a tres veces por semana.

Cuando el precandidato se disponía a tomar un vehículo para salir del lugar, apareció un sujeto conduciendo una moto y disparó.

Según Arriola, el precandidato contó al menos nueve disparos. Sin embargo, la Policía identificó al menos cuatro disparos en el vehículo.

“El señor Belaunde se encuentra ileso, en este momento está con personal policial a buen recaudo”, indicó.

En diálogo con canal N, precisó que el aspirante al sillón de Pizarro no recibía amenazas ni que el terreno pasa por problemas de litigio.

“El terreno no se encuentra en litigio, tampoco ha sido extorsionado ni amenazado. Él ha recalcado que no ha recibido ninguna amenaza extorsiva o de otro tipo, ninguna exigencia o demanda”, apuntó.

Además, el comandante policial destacó que se activó de inmediato el “Plan Cerco” para movilizar personal especializado, asegurar la zona y recabar las evidencias necesarias.

Óscar Arriola, comandante de la Policía, dijo que Rafael Belaunde no era extorsionado. Foto: GEC / Hugo Pérez

Por ahora, Belaunde ha dado su testimonio de los hechos a las autoridades policiales, acompañado por el coronel Porras, titular de la División de Investigación Criminal de Cañete.

Además, peritos de balística inspeccionaron la zona del ataque.

Por la tarde, agentes de investigación criminal llegaron al lugar con detectores para continuar con las diligencias del caso.

Aunque Arriola no respondió si es que Belaúnde estaba acompañado de un conductor, si este fue herido o trasladado a un hospital.

Correo se puso en contacto con el partido Libertad Popular para obtener detalles sobre esa interrogante.

La agrupación no facilitó el nombre del conductor, pero indicó que él se encuentra bien y que no necesitó ser trasladado a un hospital.

PEDIDO

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, invocó a todas las autoridades a no escatimar en esfuerzos para proteger a quienes participarán de los próximos comicios.

“Existe mucha preocupación y debemos ir un paso más adelante”, indicó.

En declaraciones a la prensa, Burneo consideró importante crear un mata del calor para adelantarse a posibles riesgos, porque en las Elecciones Generales del 2021, hubo al menos 50 hechos violentos.

“En esta coyuntura estimamos que podrían haber mayores eventos que podemos prevenir”, sostuvo.

En ese sentido, la autoridad pidió adelantar los protocolos de seguridad de Estado que se ofrece a los precandidatos presidenciales.

“Es importante indicar que es conveniente que se adelante la ejecución de estos protocolos porque ya hay dos hechos (el de Rafael Belaunde y Percy Ipanaqué)”, afirmó.

Por la tarde, Belaunde Llosa calificó como “un milagro” que no haya resultado herido en la balacera.

“Solo tengo raspones por el accidente. Agradezco a Dios que no ha pasado a mayores”, afirmó.

Además, destacó el trabajo diligente y la rigurosidad de la Policía.

“Nosotros como ciudadanos no podemos aceptar ser víctimas, hay que actuar, hay que organizarse. No podemos normalizar lo que está pasando. No podemos claudicar”, declaró brevemente.

Roberto Burneo, presidente del JNE, pide al Gobierno implementar medidas de seguridad antes del 23 de diciembre. (Captura: JNE)

POSTURA

Para el exministro del Interior, Remigio Hernani, no se puede descartar o afirmar que el ataque contra Rafael Belaúnde sea una situación política.

Esto debido a que también existe una grave crisis de inseguridad ciudadana que azota al Perú.

“Parece que el conductor del vehículo ha repelido el ataque. Hay una serie de hechos que preocupan, pero hay que estudiar el caso. No podemos deducir las razones”, indicó.

En diálogo con Correo, el extitular del Interior consideró que no se debe cambiar la fecha en que se asigna seguridad de Estado a los candidatos presidenciales, protocolo que está previsto para el 23 de diciembre.

“La Policía tiene labores que hacer. Yo si fuera candidato tendría mi propia seguridad. No creo que Rafael López Aliaga, Phillips Butters o Keiko Fujimori se trasladen sin seguridad”, sostuvo.

Además, Hernani dijo que en promedio, cada candidato presidencial requiere el resguardo de cuatro policías y un vehículo.

“Darle eso a cada uno de los 37 candidatos es complicado, porque la Policía ahora está más avocada a combatir el crimen. Sin embargo, el comandante de la Policía y seguramente también Inteligencia, evaluarán las acciones a tomar”, agregó.