Más de un partido político protagoniza nuevos cuestionamientos en el marco de la carrera electoral al 2026. El foco se ha puesto en el uso de los fondos públicos que recibe cada organización, de manos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para publicitarse en medios de comunicación.

La fiscalización se intensificó luego que el partido Primero La Gente (PLG) destinara 416 mil soles a Nativa TV, un canal relacionado a su entonces candidato a diputado, Miguel del Castillo. Una decisión que él tomó en solitario, según informó la organización a la ONPE, y que desembocó en su renuncia.

Buena fortuna

La suerte parece sonreírle a Nativa TV, un medio digital de alcance “nacional”, antes liderado por Del Castillo y aún relacionado a él, acusado de arrastrar pagos pendientes a sus trabajadores.

En esas circunstancias, se ha hecho de conocimiento público que seis organizaciones políticas confiaron en dicha plataforma para publicitar a sus candidatos vía la franja electoral. La sumatoria de las inversiones en el citado canal arroja un total de 2,368,000 soles, según información de la ONPE analizada por el especialista en materia electoral Paulo Matta.

El mayor financista fue Salvemos al Perú, cuyo candidato presidencial es Antonio Ortiz. En este caso, de un presupuesto de 1,699,241.28 soles, se destinaron 794,500 soles al medio digital.

En la lista siguen las organizaciones País Para Todos, con 1,699,228.62 soles asignados en total para la franja, y Primero La Gente, con 1,699,234.54 soles otorgados para ese mismo fin. Carlos Álvarez y Marisol Pérez Tello son sus aspirantes a la Presidencia de la República, respectivamente.

Del total asignado, País Para Todos invirtió 642,000 soles y Primero La Gente 416,000 soles.

El cuarto lugar lo ocupa el Partido Democrático Federal, que tiene como candidato presidencial a Armando Massé, con una inversión de 300,000 soles de 1,699,205.58 soles asignados.

Fueron estas cuatro primeras agrupaciones las que usaron la mayor parte de los recursos de su franja electoral en Nativa TV. Otras dos agrupaciones usaron parte de su financiamiento en ese canal, pero no era el monto mayoritario.

Se trata del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, del candidato Antonio Ortiz, y el Partido Patriótico del Perú, del postulante Herbert Caller, con 133,000 soles y 82,500 soles, respectivamente.

Repercusión

Aunque, en algunos casos, el pago pudo frenarse. Primero La Gente envió un oficio a la ONPE, el 30 de enero último, para solicitar que se “desista” de transmitir su material publicitario electoral en Nativa TV. “Nuestra organización política nunca decidió que se asignen los montos que aparecen en favor” de dicho canal, explicó.

No es el único caso. El partido País Para Todos (PPT) emitió un pronunciamiento luego de que su candidato presidencial, Carlos Álvarez, amenazara con “dar un paso al costado” si no se esclarecía su situación.

PPT sostuvo que el “proceso se realizó con absoluta transparencia, sin indicios de corrupción ni direccionamiento”. Al igual que Miguel del Castillo, aseguró que dicha decisión se adoptó “bajo criterios estrictamente estratégicos”.

“No tenemos reparo alguno en desistirnos del uso de la franja en el medio referido si ello contribuye a cerrar cualquier intento de manipulación o sospecha infundada, decisión que será formalizada mediante una comunicación expresa a la ONPE”, sostuvo.

Más casos

Otros casos resaltan en el panorama electoral. Son siete los partidos políticos que decidieron invertir en medios de comunicación con alcance no necesariamente nacional.

El más llamativo es el de Fuerza y Libertad, que tiene a Fiorella Molinelli a la cabeza. La citada agrupación usó la totalidad de su presupuesto, 1,698,899.10 soles, en Sol TV, cuyo alcance, que sí es considerable, se concentra en el norte del país. El partido, sin embargo, aseguró que “la elección de un solo medio (…) responde a una estrategia regional”.

“La experiencia de las elecciones primarias 2025 demostró que dispersar la pauta en múltiples medios reduce la recordación ciudadana (…). A diferencia de otros partidos, Fuerza y Libertad no cuenta con financiamiento público directo como el que reciben los partidos con representación parlamentaria”, afirmaron mediante un comunicado.

Ciudadanos por el Perú, en tanto, usó 1,425,240 soles de 1,699,130.24 soles, el 84% de su franja electoral, en Selvática TV con concentración en Ucayali. La agrupación política que gestó Nicanor Boluarte, el hermano de Dina Boluarte, no tiene candidato presidencial.

Otro es el partido político PRIN, del candidato Walter Chirinos, que usó 906,063 soles de 1,699,144.07 soles también en Sol TV; y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, con 385,150 soles de un total de 1,699,220.68 soles destinados al canal Megavisión TV, un medio cuyo alcance se limita a Cajamarca.

Avanza País, con el congresista José Williams como postulante presidencial, también registra una inversión de 409,980 soles, de su presupuesto de 2,408,517.28, al canal Atmósfera de la región San Martín.

Asimismo, el partido del candidato presidencial Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, invirtió 271.530 soles de 2,052,292.56 soles en Atmósfera TV.

AL FRENTE. En ese contexto, lejos de reconocer algún error, el fundador del partido Primero La Gente, Miguel del Castillo, intentó justificar la asignación de 416 mil soles de la franja electoral de su agrupación a Nativa TV.

Si bien reconoció que la elección del medio podía generar suspicacias, aseguró que la decisión respondió a una “estrategia” de comunicación para llevar el mensaje de PLG a diferentes comunidades en el Perú.

“La comunidad deportiva y de entretenimiento, la comunidad de líderes de opinión a diferentes nichos y a diferentes regiones. (…) Al haber sido de mi propiedad (Nativa TV) conozco la capilaridad y la potencia de llegada del mensaje. Es una decisión estratégica. Después dicen (desde el partido) ‘no, nosotros no queremos hacer eso’. Ok, yo lo entiendo. Pero ¿por qué sería un error? (asignar la franja a Nativa TV)”, respondió a Correo.

En otro momento, aseveró que la renuncia a su candidatura no está relacionada a estos hechos, sino con las aspiraciones que tiene sw ser alcalde de Lima.