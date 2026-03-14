El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que 175 ciudadanos peruanos se encontraban en zonas de riesgo por el conflicto en el Medio Oriente, de los cuales 120 ya han sido evacuados.

El canciller señaló que el Gobierno mantiene un comité de crisis para atender la situación y coordinar la asistencia a los connacionales que aún permanecen en la región.

Según explicó, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú viene brindando apoyo para alojamiento, traslados y acceso a vuelos , con el objetivo de facilitar el retorno de los peruanos que buscan salir de las zonas afectadas por el conflicto.

La prioridad, indicó, es garantizar la seguridad de los ciudadanos mientras se mantiene el monitoreo permanente de la situación internacional.

Política exterior

En el plano de política exterior, De Zela afirmó que el Perú mantendrá una posición equilibrada en su relación con Estados Unidos y China, en medio de las tensiones globales entre ambas potencias.

Precisó que el país continuará fortaleciendo los vínculos con ambos socios estratégicos, priorizando los intereses nacionales, la promoción del comercio y la atracción de inversiones.

También destacó el interés de reforzar la relación bilateral con Chile tras su reunión con el presidente José Antonio Kast, con quien abordó temas de cooperación fronteriza, seguridad y control migratorio.