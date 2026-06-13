El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, a Europa entre el 14 y el 20 de junio de 2026. La comisión de servicios comprende actividades oficiales en el Estado de la Ciudad del Vaticano, Francia e Italia como parte de la agenda internacional del Gobierno peruano.

La autorización fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.° 177-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El documento establece que el canciller acompañará al presidente de la República, José María Balcázar, durante las actividades programadas en los tres destinos.

Agenda del Canciller

Uno de los principales compromisos de la delegación peruana será la visita oficial al Estado de la Ciudad del Vaticano. En ese marco, está prevista una audiencia privada con el papa León XIV.

La participación del canciller forma parte de la comitiva que acompañará al jefe de Estado durante este encuentro. La reunión se desarrollará como parte de las actividades diplomáticas programadas en la Santa Sede.

La agenda también contempla actividades en la ciudad de París, en Francia. Allí se llevará a cabo una reunión con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Posteriormente, la delegación peruana se trasladará a Roma, donde sostendrá una reunión de trabajo con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Estos encuentros forman parte de los compromisos oficiales previstos durante la gira europea.

Congreso autorizó salida del presidente

Para concretar el viaje, el Congreso de la República autorizó previamente la salida del país del presidente José María Balcázar. El permiso comprende el periodo del 15 al 19 de junio de 2026.

Mientras dure la ausencia del titular de Relaciones Exteriores, el despacho ministerial quedará a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. Así lo establece la resolución suprema emitida por el Ejecutivo.

La norma lleva las firmas del presidente José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.