El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, participó en Valparaíso en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la que José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile.

La actividad oficial se llevó a cabo en la sede del Congreso Nacional chileno. Con su presencia, el titular de Torre Tagle acompañó los actos protocolares que marcan el inicio del nuevo gobierno en el país vecino.

La Cancillería peruana destacó que el fortalecimiento de la relación bilateral con Chile y con los países de la región forma parte de las prioridades de la política exterior del Perú, en un contexto marcado por desafíos compartidos en la zona fronteriza y por la integración económica regional.

En la víspera de la ceremonia, Hugo de Zela sostuvo una reunión de trabajo en Santiago con el presidente entrante José Antonio Kast y con el nuevo canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.