El canciller Hugo de Zela afirmó este sábado, que la designación del Perú como aliado principal no miembro de la OTAN de los Estados Unidos permitirá obtener importantes beneficios militares y económicos para las Fuerzas Armadas. El embajador sostuvo que esta propuesta del presidente Donald Trump constituye un gesto político que ratifica al país como un socio confiable en materia de seguridad y defensa.

Beneficios militares y económicos

Durante una entrevista con RPP, el diplomático explicó que la condición de aliado extra OTAN abre la puerta a mayores facilidades para desarrollar proyectos conjuntos de investigación, equipamiento y producción de municiones. Señaló que este estatus también contempla la posibilidad de acceder a reservas de guerra y contar con mejores condiciones para la venta y adquisición de material militar.

“Podemos tener más facilidad para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, de equipamiento, de municiones; tener la posibilidad de disponer de existencias de reserva de guerra de propiedad norteamericana; facilidades para la venta de municiones; la posibilidad también de firmar acuerdos de capacitación cooperativa; préstamos de materiales; tramitación acelerada de licencias de exportación”, detalló en RPP.

Además, indicó que este nuevo nivel de relación permitirá la firma de acuerdos de capacitación y préstamos de materiales para las Fuerzas Armadas. Este marco ampliado de cooperación, según el canciller, refuerza la posición del Perú como socio estratégico de Estados Unidos en el ámbito de seguridad y defensa.

Secretario de estado de EE.UU visitará Perú

Respecto al proceso para concretar esta designación, el canciller explicó que implica un pedido formal del presidente Donald Trump al Congreso estadounidense, trámite que ya fue iniciado.

“Es un tema que tiene ya algún tiempo tratándose, algún tiempo quiere decir, unos meses, pero que lo conversamos en esta última reunión [en la que] el secretario Rubio me comunicó ya la decisión norteamericana de seguir adelante con nuestra designación como aliado principal no miembro de la OTAN” relató el diplomático.

Sobre la anunciada visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el embajador peruano indicó que aún no existe una fecha confirmada. Sin embargo, adelantó que esta podría concretarse entre febrero y marzo del próximo año y destacó que el alto funcionario “tiene el mayor interés” en visitar el Perú para profundizar la agenda bilateral.

“La fecha de la visita de Marco Rubio todavía no tengo una precisión, pero probablemente seaentre febrero y marzo. Todavía no nos han dado una fecha exacta. Él tiene el mayor de los intereses en venir a nuestro país”, afirmó.