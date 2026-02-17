En medio de las tensiones entre China y Estados Unidos por la soberanía del megapuerto de Chancay, el canciller Hugo de Zela recibió en Torre Tagle al embajador chino, Song Yang, previo al inicio del Año Nuevo Chino.

De Zela mantuvo un diálogo con Song Yang en el que se abordaron diversos asuntos de la agenda bilateral entre Perú y China.

“Se destacó el dinamismo del intercambio comercial, los proyectos de cooperación en curso y las inversiones chinas en el Perú”, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, la Cancillería del Perú indicó que el ministro “expresó sus mejores deseos al pueblo y Gobierno chino” con motivo de esta importante celebración.

#NoticiasTorreTagle | El canciller Hugo de Zela recibió al embajador de la República Popular China en el Perú, Song Yang, en ocasión del Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego, y sostuvo un diálogo sobre distintos asuntos de la relación bilateral, destacando el dinamismo del… pic.twitter.com/ls9uJW4hfI — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 16, 2026

Tras la preocupación expresada por Estados Unidos, a través de su embajada en Perú, sobre el fallo judicial que limita la fiscalización de OSITRÁN en el megapuerto de Chancay, China respondió rechazando las afirmaciones de Washington.

“China se opone firmemente a las falsas acusaciones y desinformación de Estados Unidos contra la cooperación de China con Perú en el puerto de Chancay”, señaló el jueves 12 de febrero.

Esto ocurre luego de que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos se pronunció el pasado miércoles, tras conocerse que el Poder Judicial del Perú limitó la fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN), favoreciendo a Cosco Shipping.

“Preocupado por los últimos informes de que Perú podría quedar sin el poder para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos. Apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirve de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”, expresaron.