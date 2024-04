El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, aseveró que la presidenta Dina Boluarte está dispuesta a prestar declaración ante el Ministerio Público y que esto podría ocurrir en cualquier momento cuando Fiscalía de la Nación lo disponga y “no esperar hasta el día viernes”.

Tras una reunión con la mandataria y otros ministros de Estado, el canciller tuvo un breve encuentro con la prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno y aclaró que la reunión se centró en las coordinaciones para la próxima edición de APEC, programada para el mes de noviembre. No obstante, aprovechó para comentar sobre el reciente allanamiento a la vivienda de Boluarte Zegarra.

En ese sentido afirmó que la presidenta se mantendrá en postura de reserva hasta su declaración ante los fiscales a cargo del caso, lo cual “puede ocurrir en cualquier momento”.

Además, afirmó que la acción fiscal contra la jefa de Estado fue algo “absolutamente inusual” y recalcó que en toda su experiencia nunca había visto que se “haya violado de esa manera la residencia oficial de un mandatario en ejercicio”.

“Es algo absolutamente inusual. Yo he podido vivir muchos años como alto funcionario de las Naciones Unidas en el mundo y no recuerdo que se haya violado de esa manera la residencia oficial de un mandatario en ejercicio. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la residencia de los Olivos es una residencia a la que no tienen acceso los vehículos, mientras que frente a la casa de la presidenta de la República, todos los días están todos los medios, de cierta medida violando la privacidad de las personas”, expresó.

En cuanto a las consecuencias en la imagen internacional del país tras las medidas tomadas en el marco de la investigación preliminar, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que se ha desarrollado un reporte sobre cómo se ha transmitido la noticia en la prensa internacional y afirmo que la democracia peruana persiste.

“Justamente, es parte de la evaluación que hemos estado haciendo. Yo tengo los reportes de cómo ha sido transmitida la noticia en el exterior, y también se está informando (...) que la democracia peruana resiste”, afirmó.

También dio detalles sobre lo que será el próximo Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC).

“Las coordinaciones de todos los pasos que estamos siguiendo para asegurar una APEC lo más exitosa posible para noviembre próximo son muchos mandatarios, 10 mil personas que nos visitan, 160 reuniones programadas que ya están siendo ejecutadas. A lo largo de los eventos, APEC Minero, una novedad donde van a estar 16 ministros equivalentes de Energía y Minas de las 21 economías”, anunció.

