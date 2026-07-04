El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, a Washington D. C., Estados Unidos, donde cumplirá una comisión de servicios entre el 15 y el 17 de julio de 2026. La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 192-2026-PCM, publicada este sábado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El canciller participará en las actividades por el bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos. El encuentro reunirá a representantes de ambos países para conmemorar los 200 años del inicio de los vínculos bilaterales.

¿Quién asumirá funciones mientras tanto?

Durante la ausencia de Carlos Pareja, el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores será asumido temporalmente por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. La encargatura estará vigente mientras dure la comisión de servicios del titular de la Cancillería.

Esta disposición forma parte de la misma resolución suprema que autoriza el desplazamiento oficial. Con ello se garantiza la continuidad de las funciones del sector durante el viaje del ministro.

El dispositivo recuerda que ambos países han construido una relación diplomática de dos siglos sustentada en principios compartidos, como la democracia y el Estado de Derecho. Asimismo, señala que esa cooperación se ha fortalecido en distintas áreas de interés común.

Entre los ámbitos mencionados figuran el comercio, las inversiones, la seguridad, la defensa y la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. La resolución indica que estos espacios de trabajo conjunto han contribuido al desarrollo y bienestar de ambas naciones.