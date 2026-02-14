El canciller Hugo de Zela afirmó que el Perú busca mantener una relación equilibrada tanto con China como con Estados Unidos, en un contexto de rivalidad entre ambas potencias.

En entrevista con Canal N, señaló que la relación con China es principalmente comercial y de inversiones, mientras que con Estados Unidos es de carácter estratégico, y subrayó que el país no debe alinearse con uno u otro, sino actuar en función de sus propios intereses.

Respecto al megapuerto de Chancay, el ministro aseguró que la soberanía nacional no está en riesgo, al tratarse de un puerto privado de uso público sujeto a las leyes peruanas.

Indicó que diversas entidades del Estado supervisan sus operaciones, lo que -dijo- garantiza el control y la jurisdicción del país sobre el terminal.

En cuanto a la política exterior, remarcó que elegir entre una potencia u otra “no le conviene al Perú” y que la prioridad es fortalecer vínculos con ambos socios estratégicos sin comprometer la autonomía nacional ni los objetivos de desarrollo.

Finalmente, De Zela informó que la cumbre regional convocada para el 7 de marzo en Miami abordará la situación geopolítica del hemisferio y mecanismos de acción conjunta entre países afines.

El encuentro fue convocado por el presidente estadounidense Donald Trump e incluirá la participación del mandatario peruano José Jerí, así como de otros jefes de Estado de América Latina y el Caribe.