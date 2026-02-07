El canciller Hugo de Zela expresó el respaldo del Gobierno peruano a la líder opositora venezolana María Corina Machado, luego de que ella destacara, en redes sociales, un encuentro sostenido el 5 de febrero y agradeciera el apoyo del Perú a la causa democrática en Venezuela, así como la acogida brindada a ciudadanos venezolanos que encontraron refugio y oportunidades en el país.
A través de la cuenta oficial de la Cancillería, De Zela agradeció las palabras de Machado y reafirmó el compromiso del Perú con la libertad, la democracia, los derechos humanos y el bienestar del pueblo venezolano.
En ese contexto, señaló que, en una etapa decisiva, Venezuela puede contar con el “fraternal respaldo” del Estado peruano para que sus ciudadanos recuperen la democracia y el pleno desarrollo en libertad.
Asimismo, la Cancillería informó que De Zela sostuvo un encuentro con Machado en Washington, donde ratificó el compromiso del Perú con la pronta recuperación del orden democrático y constitucional en Venezuela.
El canciller participó en la Reunión sobre Minerales Críticos organizada por Estados Unidos y mantuvo reuniones bilaterales con autoridades de varios países, en línea con la postura del Gobierno peruano de respaldar a la oposición democrática venezolana y reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo.