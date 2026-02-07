El canciller Hugo de Zela expresó el respaldo del Gobierno peruano a la líder opositora venezolana María Corina Machado, luego de que ella destacara, en redes sociales, un encuentro sostenido el 5 de febrero y agradeciera el apoyo del Perú a la causa democrática en Venezuela, así como la acogida brindada a ciudadanos venezolanos que encontraron refugio y oportunidades en el país.

A través de la cuenta oficial de la Cancillería, De Zela agradeció las palabras de Machado y reafirmó el compromiso del Perú con la libertad, la democracia, los derechos humanos y el bienestar del pueblo venezolano.

En ese contexto, señaló que, en una etapa decisiva, Venezuela puede contar con el “fraternal respaldo” del Estado peruano para que sus ciudadanos recuperen la democracia y el pleno desarrollo en libertad.

Canciller Hugo de Zela: Querida María Corina, agradezco de manera muy especial tus generosas palabras. Fue un honor y una gran satisfacción compartir un encuentro contigo y reafirmar, desde la amistad y el respeto sincero, nuestro compromiso con la libertad, la democracia, los… https://t.co/vVkuyzpY1z — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 7, 2026

Asimismo, la Cancillería informó que De Zela sostuvo un encuentro con Machado en Washington, donde ratificó el compromiso del Perú con la pronta recuperación del orden democrático y constitucional en Venezuela.

El canciller participó en la Reunión sobre Minerales Críticos organizada por Estados Unidos y mantuvo reuniones bilaterales con autoridades de varios países, en línea con la postura del Gobierno peruano de respaldar a la oposición democrática venezolana y reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo.