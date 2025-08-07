El canciller Elmer Schialer afirmó haber aconsejado a la presidenta Dina Boluarte reducir las tensiones generadas tras las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre una supuesta disputa territorial con Perú, las que han generado una serie de controversias.

En declaraciones a Canal N, el ministro de Relaciones Exteriores precisó que ante ello, la mandataria decidió no declarar al respeto por el momento.

“He aconsejado a la presidenta Dina Boluarte bajar las tensiones (...) Por eso, la presidenta Boluarte ha decidido no entrar en un diferendo verbal mediático y más bien dejar que la diplomacia funcione” , sostuvo el canciller Elmer Schialer.

El jefe de la diplomacia peruana enfatizó que la estrategia de la presidenta Boluarte es permitir que los canales diplomáticos funcionen para manejar las diferencias con respeto y prudencia, evitando así una escalada de las disputas en el ámbito mediático.

Señaló que esta postura busca preservar las relaciones bilaterales y fomentar el diálogo entre ambos países. “Yo le he recomendado a la señora presidenta (...) que por el momento sería bueno no hacer declaraciones que puedan ser tomadas de una manera incorrecta o leída de manera equivocada”, recalcó.

Como se sabe, el jefe del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y otros miembros del gabinete viajaron este jueves 7 de agosto al distrito peruano de Santa Rosa, en la Isla Chinería, ubicada en la región Loreto.