El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que hasta las 4:00 de la tarde de este martes llegaron a Lima los paquetes electorales procedentes de 60 circunscripciones consulares del extranjero correspondientes a la segunda vuelta presidencial. La documentación fue remitida desde distintos países donde los ciudadanos peruanos acudieron a las urnas el pasado 7 de junio.

La Cancillería precisó que el material es entregado directamente a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro 1. Asimismo, señaló que el traslado se realiza bajo protocolos de cadena de custodia destinados a garantizar la integridad de las actas de escrutinio y las cédulas de sufragio.

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El repliegue del material electoral desde el exterior continúa de manera progresiva y segura. Hasta las 4:00 p. m., llegó al Perú la carga de 60 circunscripciones de los cinco continentes, bajo la custodia de funcionarios del Servicio Diplomático. 🇵🇪🤝… pic.twitter.com/zfJqJGQn5S — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 9, 2026





Material llegó desde distintas jurisdicciones

Entre las jurisdicciones cuyos envíos ya fueron recepcionados figuran Washington D. C., Atlanta, Salt Lake City, Chicago, Nueva York, Ginebra, Bruselas, Génova, Asunción, Pekín, Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo, Londres, El Cairo y Singapur. Estas ciudades forman parte de las oficinas consulares que organizaron la votación de los peruanos residentes en el exterior.

La entidad indicó que el retorno de la documentación electoral se desarrolla de manera progresiva y cuenta con acompañamiento permanente de funcionarios diplomáticos. Al referirse a este procedimiento, destacó que la custodia se mantiene durante todo el traslado.

“El proceso de repliegue, escoltado de inicio a fin por funcionarios del Servicio Diplomático, se viene desarrollando de manera progresiva”, precisaron.

Nuevos envíos desde el Medio Oriente

La Cancillería informó que durante la tarde y la noche se esperaba la llegada de material electoral procedente de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar. Estos países participaron únicamente en la segunda vuelta presidencial debido a los conflictos armados registrados en esa región.

La entidad recordó que el lunes 8 de junio arribaron los primeros paquetes electorales enviados desde Mendoza, Córdoba y La Plata, en Argentina. Posteriormente, también fueron recibidos materiales procedentes de Montevideo, Guayaquil, Quito, Manaos, Arica, Loja, Leticia, Bogotá, Ciudad de México, Panamá, Cochabamba, Santa Cruz, Miami y Orlando.

A estos envíos se sumaron paquetes electorales remitidos desde varias ciudades de Europa y África. Entre ellas se encuentran Lisboa, Atenas, Helsinki, Varsovia, Múnich, Fráncfort, Oslo, Dublín, Florencia, Berlín, Valencia y Pretoria.

Repliegue concluirá este miércoles

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el proceso de retorno de la documentación electoral culminará el miércoles 10 de junio. Para esa fecha está prevista la recepción de los últimos envíos provenientes de las oficinas consulares que participaron en la organización de los comicios.

La Cancillería informó que la votación de los peruanos en el exterior se desarrolló con normalidad mediante 2.506 mesas instaladas en 219 locales de sufragio ubicados en 73 países. Además, precisó que en esta etapa solo se trasladan las actas y cédulas correspondientes a la elección presidencial, por lo que el volumen de material remitido a Lima es menor que el enviado durante la primera vuelta.