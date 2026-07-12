El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) respecto a la situación del expresidente Pedro Castillo, precisando que dicho pronunciamiento no tiene carácter vinculante para el Estado peruano.

A través de un comunicado, la Cancillería explicó que este Grupo de Trabajo es un mecanismo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, integrado por expertos independientes que analizan casos individuales y formulan opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados.

El sector indicó que, conforme al derecho internacional público, las opiniones emitidas por este organismo corresponden a un mecanismo de supervisión no jurisdiccional, cuyo objetivo es promover el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos.

En ese sentido, remarcó que estos pronunciamientos no constituyen sentencias internacionales ni decisiones jurisdiccionales de cumplimiento obligatorio, por lo que no generan efectos jurídicos directos dentro del ordenamiento peruano.

Finalmente, la Cancillería sostuvo que la opinión del Grupo de Trabajo no modifica las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales competentes, las cuales mantienen plena vigencia conforme al marco legal peruano.

📄Comunicado de Prensa 030-26: Respecto a la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de la ONU.



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