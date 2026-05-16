El Gobierno peruano solicitó el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para la búsqueda, ubicación e identificación de ciudadanos peruanos que viajaron a Rusia y presuntamente fueron enviados bajo engaños al frente de batalla en la guerra contra Ucrania.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado oficial.

La Cancillería exhortó a los familiares de los connacionales afectados a presentar, de manera presencial o virtual, sus solicitudes de asistencia ante la Cruz Roja. Asimismo, informó que continúa atendiendo a familiares y representantes de los peruanos en Rusia, especialmente en casos de personas heridas o con enfermedades crónicas.

El Gobierno también señaló que la misión diplomática peruana en Moscú intensificó sus gestiones ante las autoridades rusas para obtener información diaria sobre los ciudadanos involucrados. Además, indicó que se trasladó a la embajada rusa en Lima el pedido formulado por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones por presunta trata y tráfico de migrantes.

Según el abogado Percy Salinas, el número de peruanos reclutados para labores vinculadas al conflicto bélico aumentó a 635. De ese total, se confirmó la muerte de 20 ciudadanos y 19 permanecen heridos en hospitales, según EFE.

También se reportó que cuatro peruanos están detenidos en Ucrania y se busca confirmar la identidad de otros ocho en similar situación.

Las familias denunciaron que muchos de estos ciudadanos, en su mayoría de bajos recursos, firmaron contratos para trabajos de seguridad, transporte o minería, pero posteriormente habrían sido enviados al frente de guerra. Desde abril solicitan al Gobierno coordinar con Rusia la repatriación de los afectados y conocer el estado de salud de quienes permanecen en la zona de conflicto.

La Cancillería recordó además que la legislación peruana exige autorización previa del Estado para que un ciudadano se incorpore a una fuerza militar extranjera. Hasta el momento, al menos quince peruanos lograron retornar al país con apoyo de la embajada peruana en Moscú.