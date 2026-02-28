La Cancillería peruana reaccionó a los recientes bombardeos en territorio iraní con un mensaje diplomático difundido en sus redes sociales. El documento oficial advierte que estas acciones militares representan una amenaza seria para la estabilidad regional y global.

El texto subraya la necesidad de que todas las partes involucradas respeten las normas del derecho internacional humanitario. El Gobierno peruano enfatiza que cualquier escalamiento adicional podría generar consecuencias imprevisibles en Medio Oriente y más allá.

Los ataques han involucrado a Israel y Estados Unidos contra instalaciones clave del régimen iraní. La Cancillería peruana destaca que estas operaciones ponen en peligro la vida de civiles inocentes y afectan la seguridad colectiva de naciones vecinas.

Ante la escalada de violencia, la institución fue enfática en rechazar cualquier forma de agresión que vulnere principios diplomáticos establecidos. El gobierno peruano insta a las partes a priorizar canales de negociación para evitar un conflicto mayor.

Llamado al diálogo y moderación

El Ministerio de Relaciones Exteriores pide a los gobiernos implicados moderación en sus decisiones militares. El objetivo es preservar la paz y prevenir un derramamiento de sangre innecesario en la zona.

El pronunciamiento también orienta a los peruanos en el extranjero que podrían verse afectados por la crisis. Se les recomienda mantenerse atentos a las alertas oficiales y evitar viajes innecesarios hacia las áreas de conflicto.

El comunicado establece que Perú seguirá de cerca los desarrollos en la región del Medio Oriente. El Gobierno mantendrá contacto con instancias multilaterales para coordinar respuestas conjuntas ante la situación.

Asimismo, se hace hincapié en la importancia de mecanismos diplomáticos multilaterales para resolver disputas. La Cancillería peruana reiteró su compromiso con la solución pacífica de controversias internacionales.

El mensaje se publica en un momento de alta tensión tras los ataques aéreos y navales contra Irán perpetrados este sábado 28 de febrero, tras 2 meses de advertencias previas del gobierno de Estados Unidos.