El presidente José Jerí fue invitado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a participar en una cumbre de alto nivel que reunirá a mandatarios de América Latina y el Caribe. El encuentro se realizará el 7 de marzo en la ciudad de Miami, informó la Cancillería.

La cita se perfila como el primer foro regional de líderes del hemisferio occidental bajo el actual mandato estadounidense y congregará a jefes de Estado de diversos países de la región.

De acuerdo con lo previsto, asistirán los presidentes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, entre otros líderes latinoamericanos y caribeños.

El foro busca fortalecer la cooperación estratégica en materia de seguridad, promover el desarrollo compartido y consolidar la estabilidad democrática.

La invitación al Perú se enmarca además en la conmemoración del bicentenario de relaciones diplomáticas entre ambos países, destacando una agenda bilateral sustentada en valores y objetivos comunes.