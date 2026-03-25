Gilbert Infante, candidato a la Cámara de Diputados por el partido Fe en el Perú, fue asesinado la noche del martes 24 de marzo en Chorrillos cuando salía de una actividad proselitista.

Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial de la agrupación, confirmó que el aspirante a congresista fue asesinado “a ladrillazos”.

“Es un momento dramático para el partido, dramático también para la familia Infante. Y en efecto, sí, pues, ayer, a horas de la noche, justamente cuando salía de un evento político (fue asesinado)”, declaró el político a RPP.

“Estaba yendo justamente a verse con los que nos han acompañado afuera del debate (presidencial). Hoy recién a las cinco de la mañana me he enterado por su esposa y por su familia, que, saliendo (fue asesinado). No es un accidente, es un asesinato”, agregó.

Paz de la Barra señaló que el asesinato de Gilbert Infante se cometió con extrema crueldad. Según relató, el candidato a diputado fue agredido “a ladrillazos”, quedando herido de gravedad.

Gilbert Infante, según explicó Paz de la Barra, fue trasladado de emergencia a una posta, pero no recibió atención, por lo que fue derivado al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, donde finalmente falleció.

“Fueron a la posta, la esposa se enteró, (pero) no lo quisieron atender. Se fue al Casimiro y ahí es donde le da, pues, un ataque cardiaco”, expresó el líder de Fe en el Perú.