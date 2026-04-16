Debido a la no entrega del material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la demora en la instalación de mesas que impidieron el voto de miles de personas, varios candidatos presidenciales apelan al “fraude” y piden nuevas elecciones debido a las irregularidades detectadas.

NOMBRES

Además de pedir declarar nulas las elecciones, Rafael López Aliaga envió ayer un oficio al presidente del JNE, Roberto Burneo, en el que explicó que las fallas que tuvo la ONPE durante la jornada electoral, tuvieron un impacto significativo en el ausentismo.

Por ese motivo, pidió que se suspenda la promoción del orden de mérito del segundo y tercer lugar en la elección presidencial hasta que la ONPE presente ante el pleno del JNE un informe con el número de mesas que abrieron fuera del horario legal.

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) emitió un pronunciamiento en el que pedía la nulidad de las elecciones amparándose en el artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Además, dio una conferencia de prensa junto a los candidatos Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) y Francisco Diez Canseco (Perú Acción), para cuestionar una serie de irregularidades en el proceso electoral.

Yonhy Lescano de Cooperación Popular convocó a que todos se pronuncien sobre el “atentado” acompañado de “fuertes indicios de fraude”.

Mientras que Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) aseguró que el fraude se consumó.

Los candidatos Wolfgang Grozo y Herbert Caller denuncian "fraude". (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

ANÁLISIS

Al respecto, José Tello, experto en temas electorales, indicó que los argumentos esgrimidos por los candidatos presidenciales no alcanzan para anular las elecciones.

“No hay causal. Categóricamente no hay causales. La nulidad de una elección está específicamente señalada en la ley con puntos y comas. Hay la nulidad de mesa de sufragio, de jurisdicción o distrito electoral y la nulidad total”, indicó.

Precisó que una de las reglas para que se anulen unas elecciones, es la de los tercios, es decir, cuando haya más votos nulos o blancos que los dos tercios del número de votos emitidos.