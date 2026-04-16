En las próximas horas el gobierno del Perú firmará el contrato definitivo con la empresa estadounidense Lookheed Martin para la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Block 70 por un monto total de 3 mil 500 millones de dólares , con lo que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) recuperará su capacidad operativa.

El pasado sábado 4 de abril, Correo adelantó que el Perú había optado por adquirir este modelo de aeronave estadounidense, y que ya habían sido descartadas las otras dos opciones: los caza Gripen E/F suecos y los Rafale F4 franceses, por lo que quedaba acelerar unas gestiones ante la Contraloría y la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.

El primer pago de 2 mil millones de dólares permitirá comprar los primeros 12 aviones, más armamento, equipos de mantenimiento y un paquete de instrucción para pilotos y técnicos. Los otros mil 500 millones son para adquirir las restantes 12 aeronaves. Estos montos ya fueron aprobados por el Congreso y el Ministerio de Energía y Minas.

REEMPLAZO

Con estos 24 cazas F-16 Block 70, la FAP podrá reemplazar a los Mirage 2000 que están en operaciones desde hace 41 años, los Sukhoi 25 para ataque a tropas terrestres, y los Mig 29 que ya no vuelan. Estos dos últimos modelos de aviones fueron comprados a ex repúblicas soviéticas a fines de los años 90.

Fuentes de este diario indicaron que el anuncio oficial de la compra de los cazas estadounidenses se hará muy pronto, tras un largo proceso a través de los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, tanto con la empresa fabricante como con el gobierno del republicano Donald Trump.

Se estima que los primeros aparatos salidos de fábrica lleguen al Perú entre los años 2028 y 2029.

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