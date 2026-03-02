El Colegio de Abogados de Lima (CAL) elegirá a su nuevo decano, en una segunda vuelta, el próximo 14 de marzo. Dos candidatos se disputan el cargo: Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, y el abogado Humberto Abanto.

Sin embargo, la expectativa no está puesta sobre el futuro ganador, sino sobre la validez de una de las postulaciones. Espinoza enfrenta cuestionamientos por su participación debido a que “sigue siendo fiscal suprema”, un cargo al que debía “renunciar”.

En detalle

Los agremiados del CAL acudieron a votar el 28 de febrero. Al término del día, se registraron 18,899 votos (39.1%) a favor de Espinoza y 12,604 votos (26.1%) en apoyo a Abanto. Por ello, se anunció una segunda vuelta.

El foco, sin embargo, recae actualmente sobre Espinoza, quien en enero último fue destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de su cargo de fiscal suprema.

Esto “por haber hecho caso omiso a lo señalado en la resolución que ordenaba que Patricia Benavides retome sus funciones como fiscal suprema titular”.

Tras el fallo, Espinoza presentó una reconsideración en la JNJ. Su solicitud aún no ha sido resuelta. Por ello, la decisión de la JNJ no es firme.

“En rigor, sigue siendo fiscal suprema (…) Para asumir otro tipo de función, que no sea la de fiscal, tienes que renunciar al puesto. Y ella no ha sido ‘destituida’ porque la decisión no es firme (…) En realidad no debió haberse aceptado su postulación al CAL”, aseguró el penalista Andy Carrión a Correo.

Si la JNJ resuelve la reconsideración a favor de Espinoza, y la reincorpora como fiscal suprema, esta se vería en la obligación de renunciar al Ministerio Público o, en caso resulte ganadora, a la decanatura del CAL. Además, la JNJ podría abrirle un nuevo proceso disciplinario por este incidente.