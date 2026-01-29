El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó al voto una apelación presentada por Renovación Popular. El partido político busca inscribir a su lista de candidatos al Senado, declarada improcedente, por la región Callao. La nómina incluye a la actual congresista Patricia Chirinos.

EN DETALLE

De acuerdo a lo esgrimido por el Jurado Electoral Especial del Callao, la organización política liderada por el candidato presidencial Rafael López Aliaga no cumplió con presentar la lista completa de candidatos al Senado.

Según detalló a través de una resolución, de la solicitud de inscripción, solo uno de los dos candidatos postulados fue seleccionado en las elecciones primarias.

Se trata de Félix Enrique Morales Ubillús. Entre tanto, la otra postulante, Patricia Chirinos Venegas, fue elegida mediante designación directa.

Con ello, no se respetarían las normas de democracia interna electoral de acuerdo a la instancia electoral.

Al respecto, el defensor legal del partido, Virgilio Hurtado Cruz, argumentó ante el JNE que la resolución emitida por el JEE del Callao “afecta” el derecho de participación política de los postulantes, así como de los afiliados al partido, para seleccionar a sus representantes.

Según explicó durante la audiencia pública, “Renovación Popular presentó todas las listas y se encuentra habilitada para ejercer la designación directa”.

En ese sentido, remarcó que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones ya ha resuelto casos similares a este a favor de los candidatos.

Tras oír los descargos, el pleno del JNE dejó la causa al voto.