El capitán PNP Junior Izquierdo, apodado ‘Culebra’, se presentó esta tarde en la Fiscalía con su abogado, José Carlos Mejía, para entregar una grabadora que contiene los registros de conversaciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

El audio, que dura más de dos horas, revela conversaciones de mayo en las que Santiváñez discute una supuesta solicitud de la presidenta Dina Boluarte para desactivar la Diviac.

“A mí, Dina me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso. Yo le he dicho: no puedo, no puedo”, se le escucha decir a Santiváñez.

Luego continúa con: “tú sabes que para subir todo vale. Me preguntó: ¿usted puede desactivar la Diviac? Yo dije: sí”.

El abogado de Izquierdo ha solicitado una investigación exhaustiva, mientras que Santiváñez niega la autenticidad del material, aunque confirma la reunión en un chifa en San Borja.