La Comisión Agraria del Congreso, que dirige el legislador Eduardo Castillo, citó para el lunes 2 de setiembre al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, a fin que responda sobre sus declaraciones de que “en el Perú no se pasa hambre”.

El titular de Desarrollo Agrario y Riego explicará sobre las expresiones que hizo tras un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre inseguridad alimentaria.

El ministro Ángel Manero también dará cuenta de las acciones que realiza su sector respecto al tema, medidas adoptadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) frente a la contaminación del río Santa por los relaves mineros de los ríos La Plata y Tablachaca de Pallasca (Áncash), y labor para mitigar los nocivos efectos de las heladas en la sierra y friaje de la selva en la agricultura familiar.

Semanas atrás el ministro de Desarrollo Agrario y Riego respondió a las críticas por señalar que en Perú “no se pasa hambre” y que se “ come de manera contundente”, y en vez de disculparse, aseguró que sus declaraciones fueron “sacadas de contexto”.

Lejos de hacer un mea culpa, el titular de Agricultura dijo para Canal N: “Si usted menciona solo esa partecita de mi declaración y no lo siguiente, comprendo el malestar que puede causar en muchas personas. Sin duda, lamento que se saque una frase descontextualizada y al escuchar eso, entiendo que cause indignación”, señaló a Canal N.

No obstante, Ángel Manero se ratificó en sus declaraciones previas, asegurando que en Perú la gente no pasa hambre: “Esa es una frase que no la podemos permitir. El Perú es la capital de la gastronomía mundial. Decir que 17 millones de peruanos pasan hambre me parece hasta insultante, no se puede decir que los peruanos pasan hambre porque esto es en un segmento de la población“, refirió.

Cabe recordar que en un documento de la FAO, el organismo internacional alertó que durante el periodo 2021-2023, el 51.7 % de peruanos enfrentan inseguridad alimentaria moderada a grave, lo que equivale a un total de 17.6 millones de personas.

