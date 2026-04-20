En pocos meses, el Perú estrenará por primera vez en décadas un Congreso bicameral, con una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados que combinarán caras nuevas con fuerzas políticas de larga data. El mapa que se perfila es fragmentado, con al menos seis partidos repartiéndose los escaños y varios rostros sorpresa que marcarán la agenda de la nueva etapa política del país.

Según el dominical de Punto Final, rostros como Francisco Calisto, Patricia Iturregui, Harvey Colchado y otros serán los nuevos en esta etapa. Sin embargo, los congresistas como Sigrid Bazán, Guido Bellido, entre otros, que querían continuar en el cargo, no llegaron a ser elegidos, debido a que su partido no habría pasado la valla electoral.

SENADORES

En la Cámara de Senadores, Fuerza Popular lideraría con 22 curules, seguida de Juntos por el Perú con 14, Renovación Popular con 8, Partido Político del Buen Gobierno con 7, Obras con 5 y Ahora Nación con 4.

Entre los nuevos senadores destaca Francisco Calisto Giampietri, de Renovación Popular, militar de alto rango que da el salto a la política y se convierte en uno de los 60 senadores electos. “No será que yo deba cambiar, sino que el otro tiene que entender que se debe ir en la dirección adecuada. Yo vengo trabajando en el tema de la opción de cambiar el Perú y ha llegado el momento de poder hacerlo”, dijo.

También resalta Patricia Iturregui, del partido del Buen Gobierno, quien obtuvo la mayor votación de su agrupación y llega a la política por primera vez con un discurso centrado en el medioambiente y la comunicación directa con la ciudadanía.

DIPUTADOS

En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular también encabeza con 40 escaños, seguida de Juntos por el Perú con 31, Buen Gobierno con 18, Renovación Popular con 16, Obras con 15 y Ahora Nación con 10.

El nombre que llama la atención es el de Harvey Colchado, de Ahora Nación. Fue exjefe de la DIVIAC y recordado por el allanamiento a la entonces presidenta Dina Boluarte. Colchado tendrá que compartir el Parlamento con varios de los políticos que alguna vez investigó.

También ingresaría José Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo.

Al respecto, el politólogo Jeffry Radzinsky calificó los resultados como una votación compleja. En el caso de Carlos Álvarez, a pesar de los votos en varias regiones, no lograría ningún senador electo.