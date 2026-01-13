El 26 de diciembre del 2025 por la noche, el presidente José Jerí ingresó, cubierto con una capucha, a un edificio en San Borja.

En el lugar se reunió con el empresario chino Zhihua Yang, vinculado a Tenda Cerámicas AC, una empresa que contrató los servicios de Nicanor Boluarte.

El encuentro clandestino le generó un cargamontón que lo ponen en el centro de la noticia de manera negativa.

Esdras Medina exhorta a José Jerí aclarar reunión informal con empresario chino: “No me convence”. Composición: Diario Correo.

RESPUESTAS

Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización, adelantó que planteará una sesión extraordinaria para evaluar la reunión furtiva.

“Yo como presidente no puedo tomar decisiones, sin embargo, voy a proponer que sobre este tema tengamos una sesión extraordinaria para poder avanzar y se disipe cualquier tipo de suspicacia y cualquier duda que haya en la población”, dijo en canal N.

Jaime Quito de la Bancada Socialista anunció que hará el mismo planteamiento que Vergara.

“En ese lugar existen empresas o empresarios y también este empresario chino tendría también vinculaciones con el hermano de Dina Boluarte. Estamos en el derecho de especular porque no es nada transparente”, sostuvo.

Mientras que Esdras Medina exhortó al presidente a esclarecer los hechos.

“Definitivamente a mí no me convence. Creo que es necesario que dé una explicación precisa, concreta, transparente porque esto impulsa a tener diferentes suspicacias”, dijo el legislador.

En un intento por justificar la cita clandestina que no fue registrada en su agenda oficial, el mandatario dijo que “fue a cenar”, pero también visitó al empresario como parte de las coordinaciones para celebrar el Día de la Amistad Perú-China.

“China es un socio comercial para nosotros, además de que voy a comer en ese restaurante, también están interesados en hacer una exposición (sic)”, afirmó.

Finalmente, pidió descartar cualquier tipo de irregularidad.