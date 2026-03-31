Durante el bloque de pregunta ciudadana del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato Carlos Álvarez (País para Todos) respondió a una consulta relacionada con la distribución de recursos para combatir la desnutrición infantil y la anemia en zonas rurales.

La pregunta fue formulada por la ciudadana Ana, desde el departamento de La Libertad, específicamente desde Trujillo, quien planteó inquietudes sobre el uso eficiente de fondos públicos.

“Hola, mi nombre es Ana, soy del departamento de La Libertad, Trujillo y mi pregunta es, ¿qué mecanismos específicos se implementará para garantizar que los recursos contra la desnutrición lleguen primero a las zonas rurales con mayor índice de pobreza y no a las regiones con mayor peso electoral y cómo evitará que gobernadores o alcaldes redirijan sus fondos?”.

Álvarez advierte impacto de la anemia en el desarrollo infantil

Durante su respuesta, el candidato señaló que la anemia y la desnutrición constituyen problemas críticos para el desarrollo infantil en el país.

“Aquí tocamos un tema terrible, lo cual es la desnutrición, la insalubridad y sobre todo la anemia”.

Asimismo, expresó preocupación por las cifras actuales relacionadas con este problema de salud pública.

“¿Cómo es posible que estemos ahora en 44% de anemia en el Perú?”.

El candidato sostuvo que la anemia afecta directamente el aprendizaje de los menores.

“La anemia destruye la capacidad cognitiva de aprendizaje del educando”.

También advirtió sobre las consecuencias a largo plazo.

“Vamos a perder toda una generación”.

Propone seguimiento desde gestación y fortalecimiento de postas médicas

Entre sus propuestas principales, Álvarez planteó realizar un monitoreo continuo desde el embarazo hasta los primeros años de vida.

“Contra la anemia, con desnutrición crónica, hacer un seguimiento permanente a la madre gestante hasta el niño que nace con 3 años”.

Asimismo, mencionó la necesidad de fortalecer la atención primaria en salud.

“Empoderar la primera línea de salud, que es la posta médica”.

El candidato también señaló que las autoridades locales deben participar activamente en la lucha contra la anemia.

“Que se involucre no solamente el personal de salud, también la autoridad local para derrotar la anemia”.

Indicó además que se requiere una estrategia diferenciada por territorios.

“Hay una estrategia diferenciada por regiones y subregiones, porque la anemia es multifactorial”.

Plantea fortalecer servicios de salud mental infantil

Durante su intervención, Álvarez también mencionó la importancia de atender la salud mental en niños y adolescentes.

“En cuanto a salud mental, quisiera empoderar los hospitales de salud mental”.

Además, propuso la creación de espacios especializados para atender problemas emocionales.

“Crear programas y también centros comunitarios de salud mental para los niños con vacío emocional, estrés y sobre todo ansiedad”.