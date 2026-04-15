El candidato presidencial por País Para Todos, Carlos Álvarez, negó haber abandonado su agrupación y afirmó que no ha renunciado a la política. “No soy cobarde ni huyo”, declaró.

Álvarez rechazó de manera categórica las afirmaciones de terceros que señalaban que habría abandonado su partido País Para Todos.

“Yo nunca he dicho eso, así que estoy desmintiendo tajantemente que no es así”, declaró a Exitosa.

En ese sentido, señaló que, incluso con el 100% del conteo de votos de la ONPE, “no sabemos aún si tenemos bancada”. Asimismo, precisó que sigue afiliado a la agrupación y que no ha renunciado a ella.

“Aún no sabemos si tenemos bancada, diputados o senadores hasta el cierre del 100% del conteo de la ONPE. Yo no he renunciado a la política, yo no voy a abandonar, no soy cobarde ni huyo ante los electores que son más de un millón que tienen fe y confianza en nuestra propuesta, en nuestros ideales. Que eso quede muy claro, yo no estoy abandonando nada”, sostuvo.

Además, destacó que, en caso de obtener representación en el próximo Congreso bicameral, los eventuales congresistas deberán “responder a los intereses del país” y no a los de “un gobierno ni un partido”. En esa línea, consideró necesario promover un llamado a la “unidad nacional”.

“Estamos viendo que nuestro país se sigue fraccionando, se sigue dividiendo, enfrentados los peruanos unos contra otros. Esas gravísimas irregularidades de la ONPE es un escándalo nacional”, señaló Álvarez.